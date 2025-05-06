Соответствующий доклад был подписан представителями Latvijas dzelzceļš и Государственной технической железнодорожной инспекции. По информации передачи, тревожный сигнал был дан после того, как было решено перераспределить средства из фондов ЕС, предназначенные для обновления контактной сети, на другие проекты — например, на подключение "Rail Baltica" к аэропорту.

Чиновники указали, что половина конструкций контактной сети находится в аварийном состоянии. Самые проблемные участки — Рига–Огре и Земитани–Скулте. В настоящее время проводятся или скоро начнутся работы по модернизации 200 километров — наиболее масштабные на направлениях Елгава и Слока, в других местах будут обновлены лишь отдельные отрезки. Около 300 километров останутся без ремонта, как и старые трансформаторы. По оценке передачи, для полного обновления требуется несколько сотен миллионов евро.

Председатель правления Latvijas dzelzceļš Артис Гринбергс заявил, что компания совместно с акционерами разрабатывает "план Б", чтобы убедить правительство в необходимости дополнительного финансирования:

«В рамках плана Б мы готовы выйти на международные финансовые рынки и взять заём. Но при этом нам нужен многолетний контракт с государством, в котором будет чётко указано, какие объёмы заказов предусмотрены на обслуживание железнодорожной инфраструктуры», — отметил он.

До нахождения решения компания внедряет системы раннего обнаружения неисправностей, в том числе планирует установить камеры. Все стороны подчёркивают, что угрозы для безопасности пассажиров нет.

Передача также напомнила, что модернизация инфраструктуры в прошлом шла с серьёзными задержками — сроки сдвигались на годы. Работы выполняли частные строительные компании. Сейчас Latvijas dzelzceļš надеется получить от Еврокомиссии разрешение на то, чтобы срочные работы проводить своими силами.

Также стало известно, что год назад на станции Кемери из-за проблем с контактной сетью загорелся старый электропоезд, который стоял без пассажиров. В поезде произошло короткое замыкание, однако сеть не отреагировала должным образом, и питание не было отключено — в результате состав загорелся. Подобное ЧП произошло впервые за 40 лет. Сгоревший поезд — модель ER2 Рижского вагоностроительного завода, производившаяся с 60-х годов XX века, и в настоящее время такие поезда уже не используются.

«Это стало для всех нас тревожным сигналом — нужно трезво оценить реальное состояние инфраструктуры», — признал Гринбергс.

В конце марта сообщалось, что на ремонт токоприёмников новых электропоездов производства чешской компании Škoda Vagonka уже потрачено около 100 000 евро. По данным Pasažieru vilciens (PV), из четырёх зафиксированных повреждений три напрямую связаны с техническим состоянием контактной сети. Повреждения инфраструктуры также не раз становились причиной задержек и отмен поездов.

Компания Pasažieru vilciens была создана в 2001 году после отделения функций внутренних пассажирских перевозок от Latvijas dzelzceļš. Изначально PV была дочерней компанией LDz, но в 2008 году была преобразована в самостоятельное государственное предприятие. В прошлом году PV перевезла 19,44 миллиона пассажиров.

Консолидированный оборот концерна Latvijas dzelzceļš в 2023 году составил 263,529 миллиона евро, что на 3,4% больше, чем в 2022-м, однако итогом стал убыток в размере 3,231 миллиона евро. LDz является управляющим государственной железнодорожной инфраструктурой и головной компанией железнодорожного концерна.