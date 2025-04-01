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Демографический кризис: министерствам поручено подготовить предложения для улучшения рождаемости (1)

© LETA 1 апреля, 2025 16:25

Новости Латвии 1 комментариев

Совет по делам демографии во вторник концептуально поддержал подготовленный Министерством благосостояния проект доклада о необходимых улучшениях в сфере демографии и поручил ответственным министерствам до 16 мая разработать предложения приоритетных мер в 2026 году.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии, подготовленные министерствами предложения будут включать в себя конкретные планы действий с целевыми результатами, расчетами необходимого финансирования и его источников.

На заседании Совета по делам демографии обсуждалась демографическая ситуация в Латвии и глобальные тенденции, а также был рассмотрен доклад Министерства благосостояния о развитии демографической политики. Премьер-министр Эвика Силиня на заседании выразила мнение, что доступные и гибкие услуги, качественное образование, здравоохранение и доступность жилья - это вопросы, определяющие благосостояние и безопасность семей в повседневной жизни и долгосрочной перспективе. По ее словам, важно укреплять продуманную господдержку, думая не только о пособиях, но и шире.

Силиня отметила, что в плане приоритетных задач ее правительства "4х4" особое внимание уделено постепенному совершенствованию системы пособий, повышению доступности жилья, внедрению гибких услуг по присмотру за детьми и реализации реформы "Программа в школе".

Участники дискуссии акцентировали внимание на необходимости сокращения бюрократических преград в механизмах поддержки семей, поддержке различных целевых групп, а также подчеркнули роль самоуправлений.

Премьер отметила роль стабильной и поддерживающей семьи в контексте благосостояния детей, укрепление семьи как ценности в обществе, а также обеспечение равных возможностей. "Наша задача - создать среду, в которой каждый ребенок имеет равные возможности, - как в образовании и занятиях по интересам, так и в плане доступности здравоохранения. Особое внимание необходимо семьям, в которых ребенка воспитывает один родитель, чтобы устранить и уменьшить социальное неравенство", - сказала премьер.

Внештатный советник премьер-министра по вопросам детской и семейной политики Лига Аболиня на заседании сказала, что важно использовать весь имеющийся потенциал, чтобы дать необходимые решения семьям, которые хотят детей, как путем укрепления роли и ценности семьи, так и сферы услуг, которыми пользуются семьи. "Важную роль играют самоуправления и то, как они выстраивают диалог с семьями и узнают их потребности в сфере жилья и в сфере уравновешивания трудовой и семейной жизни", - считает Аболиня.

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