Европол накрыл крупнейшую в мире платформу для педофилов: двое задержанных из Латвии

С апреля 2022 года по март 2025 года на Kidflix зарегистрировалось в общей сложности 1,8 миллиона пользователей по всему миру, отмечается в пресс-релизе Госполиции. 11 марта 2025 года сервер, на котором на тот момент находилось около 72 тысяч видеороликов, был конфискован властями Германии и Нидерландов. В ходе расследования установлены 1,4 тысячи подозреваемых в разных странах. Сейчас арестовано 72, им инкриминируют копирование и распространение материалов о сексуальном использовании детей. Часть задержанных любителей порно не только скачивали и просматривали видео, но и совершали насилие над детьми. Следствие продолжается.

С масштабной международной операцией по поимке преступников связан и арест двоих подозреваемых в Латвии, которые для своих расчетов с Kidflix пользовались криптовалютой (с целью скрыть идентичность). Их задержали сотрудники 1-го отдела Управления по борьбе с киберпреступностью. Заведено два уголовных дела по статье 166-й Уголовного закона.

При проведении санкционированных обысков у пользователей Kidflix изъят большой массив вещественных доказательств — материалов с изображением сексуального использования детей, в том числе изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта (AI).