Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«Давайте летать вместе с airBaltic»: политики объяснили увольнение Гаусса, но молчат про компенсацию за его труды

© LETA 8 апреля, 2025 15:39

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic должна уметь работать в различных рыночных условиях и реагировать на внешние воздействия, а руководство авиакомпании должно быть способно добиваться результатов, заявил журналистам министр транспорта Атис Швинка (П) после встречи партий, формирующих правительство.

Он отметил, что сегодня собрание акционеров рассмотрело годовой отчет за прошлый год и проанализировало финансовые показатели. Согласно отчету, компания понесла убытки в размере 118 миллионов евро. После рассмотрения отчета Министерство транспорта, как государственный акционер, выразило недоверие председателю и генеральному директору Мартину Гауссу, и наблюдательный совет с сегодняшнего дня освободил его от занимаемой должности, сказал Швинка.

Министр выразил надежду, что компания станет сильнее, пересмотрев и адаптировав свои бизнес-планы, проанализировав и проконтролировав расходы. «Впереди второй и третий кварталы, которые являются сезонно более сильными, и мы ожидаем лучших результатов каждый квартал», - сказал министр, добавив, что основное внимание по-прежнему уделяется привлечению частного капитала.

На данном этапе он не уточнил, когда и как будет проходить поиск нового председателя совета директоров, и будет ли он проводиться за рубежом.

Премьер-министр Эвика Силиня (СП) отметила, что, несмотря на произошедшее, airBaltic была и остается стратегически важной компанией для Латвии. "Мы хотим сохранить принцип связности airBaltic, ее стратегическую роль в аэропорту «Рига» и в странах Балтии», - сказала Силиня.

«Мы также продолжим оценивать, как можно строже контролировать расходы airBaltic, чтобы эта связность окупалась, чтобы мы были уверены, что все рейсы airBaltic контролируют расходы, чтобы это усиливало конкурентоспособность не только Латвии, но и компании в целом», - сказала Силиня, добавив, что Латвия по-прежнему хочет продвигаться к первичному публичному размещению акций airBaltic, привлекая новых инвесторов.

«Давайте продолжать работать, давайте летать вместе с airBaltic», - призвала премьер-министр.

На вопрос о том, следует ли выплатить Гаусу компенсацию, ни Швинка, ни Силиня на данный момент не дали конкретных ответов.

С понедельника обязанности временного генерального директора airBaltic будет исполнять нынешний член правления и главный операционный директор Паул Калитис. Член правления и финансовый директор Витольд Яковлевс также продолжит работу в правлении компании.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 39 реакций
Комментарии (0) 39 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать