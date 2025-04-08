«Давайте летать вместе с airBaltic»: политики объяснили увольнение Гаусса, но молчат про компенсацию за его труды

Он отметил, что сегодня собрание акционеров рассмотрело годовой отчет за прошлый год и проанализировало финансовые показатели. Согласно отчету, компания понесла убытки в размере 118 миллионов евро. После рассмотрения отчета Министерство транспорта, как государственный акционер, выразило недоверие председателю и генеральному директору Мартину Гауссу, и наблюдательный совет с сегодняшнего дня освободил его от занимаемой должности, сказал Швинка.

Министр выразил надежду, что компания станет сильнее, пересмотрев и адаптировав свои бизнес-планы, проанализировав и проконтролировав расходы. «Впереди второй и третий кварталы, которые являются сезонно более сильными, и мы ожидаем лучших результатов каждый квартал», - сказал министр, добавив, что основное внимание по-прежнему уделяется привлечению частного капитала.

На данном этапе он не уточнил, когда и как будет проходить поиск нового председателя совета директоров, и будет ли он проводиться за рубежом.

Премьер-министр Эвика Силиня (СП) отметила, что, несмотря на произошедшее, airBaltic была и остается стратегически важной компанией для Латвии. "Мы хотим сохранить принцип связности airBaltic, ее стратегическую роль в аэропорту «Рига» и в странах Балтии», - сказала Силиня.

«Мы также продолжим оценивать, как можно строже контролировать расходы airBaltic, чтобы эта связность окупалась, чтобы мы были уверены, что все рейсы airBaltic контролируют расходы, чтобы это усиливало конкурентоспособность не только Латвии, но и компании в целом», - сказала Силиня, добавив, что Латвия по-прежнему хочет продвигаться к первичному публичному размещению акций airBaltic, привлекая новых инвесторов.

«Давайте продолжать работать, давайте летать вместе с airBaltic», - призвала премьер-министр.

На вопрос о том, следует ли выплатить Гаусу компенсацию, ни Швинка, ни Силиня на данный момент не дали конкретных ответов.

С понедельника обязанности временного генерального директора airBaltic будет исполнять нынешний член правления и главный операционный директор Паул Калитис. Член правления и финансовый директор Витольд Яковлевс также продолжит работу в правлении компании.