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Чистили снег и оторвали бампер; страховка «включила заднюю» — «Без табу»

tv3.lv 18 января, 2025 14:37

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После того, как снегоуборочный трактор, чистивший снег на стоянке, испортил автомашину, ее владелец обратился к страховщику виновного транспортного средства, но тот отказался возместить ущерб. Понадобилось вмешательство программы "Без табу", чтобы страховая компания приняла решение в пользу потерпевшего.

Хозяин пострадавшего Volvo по имени Сандрис обратился в редакцию программы, так как был в отчаянии и не знал, где еще искать помощь.

Его история началась в конце прошлого года. Его автомобиль Volvo был припаркован на стоянке под Ригой, по месту работы Сандриса. Во время уборки снега автомашину зацепило трактором, причем так неудачно, что оторвало бампер вместе с фарами и датчиками парковки. Водитель трактора оказался очень сознательным - он сам нашел хозяина машины и признал свою вину. Оба заполнили обоюдное согласие, с которым Сандрис впоследствии и обратился к компании Ergo, оформившей страховку OCTA на трактор.

Вначале все шло наилучшим образом для Сандриса - ему позволили выбрать автосервис из предложенных страховой компанией, он доставил пострадавшее авто туда, была составлена смета на 2500 евро.

Однако Сандрис рано радовался - в Ergo внезапно передумали и, сославшись на правила Кабмина, решили, что возмещение ему не полагается, так как имело место не ДТП, а несоблюдение правил безопасности труда. Сандрису порекомендовали обратиться с претензиями к водителю трактора.

В интервью программе "Без табу" адвокат Янис Беровскис назвал отказ Ergo выплатить компенсацию "необоснованным и абсурдным", отметив, что согласно Закону о дорожном движении такой инцидент должен считаться ДТП, и подчеркнув, что закон превалирует над правилами Кабмина. Кроме того, Беровскис сказал, что из правил Кабмина, в которые страховщик вцепился зубами и когтями", в Ergo выдернули только то, что выгодно им. По словам адвоката, правила Кабмина тоже считают такой инцидент ДТП: "В данном случае имеет место классический ход мысли страховщика, как не выплачивать страховое возмещение, доведя дело до крайнего абсурда".

Узнав, что в ситуацию вмешалась редакция "Без табу", в Ergo все же изменили мнение и решили возместить ущерб. От интервью представители страховой компании, впрочем, отказались и прислали письмо, в котором говорилось, что "конкретный случай с точки зрения закона интерпретируется очень сложно и неоднозначно".

(Иллюстративное фото.)

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