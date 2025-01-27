«Арена Рига» на пять лет переименована в «Xiaomi Arena»

Председатель правления управляющего ареной "Arēna Rīga" Гиртс Крастиньш рассказал, что сотрудничество с "Xiaomi" будет способствовать развитию арены, позволяя компании сосредоточиться на инновациях.

Он отметил, что сотрудничество с «Xiaomi» будет способствовать технологическим инновациям, в том числе планируемому внедрению новых экранов в фойе арены, а также в целом все больше планов по отказу от баннеров и бумаги, использованию более экологичных технологий - цифровые экраны.

Сотрудничество между «Ареной Рига» и «Xiaomi» предусматривает, что «Xiaomi» будет осуществлять выплаты «Арене Рига», и эти средства будут использованы для улучшения и поддержания инфраструктуры арены, сказал Крастиньш, добавив, что в сотрудничестве с «Xiaomi» также на «Xiaomi Arena» планируется поработать над улучшением звуковых технологий во время спортивных мероприятий, чтобы посетители могли лучше слышать ведущих мероприятия и полнее наслаждаться событием.

Он также отметил, что стороны, участвующие в сотрудничестве, договорились, что сумма контракта не будет разглашаться.

Также Крастиньш сообщил, что объем инвестиций «Xiaomi Arena» в ее развитие и обслуживание меняется каждый год и составляет от 300 000 до 700 000 евро в год.

Председатель правления "Arēna Rīga" заявил, что во время пандемии Covid-19 финансовый поток арены был ограничен, поэтому инвестиции составляли примерно от 200 000 до 300 000 евро в год, но в настоящее время инвестиции достигают в среднем 500 000 евро в год. год.

Уже сообщалось, что ООО "Arēna Rīga" в 2023 году работало с оборотом 5,748 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, прибыль компании также выросла в несколько раз, достигнув 789 441 евро.

«Arēna Rīga» зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет четыре миллиона евро, единственным владельцем является компания Юрис Савицкис SIA ​​«Glesum Investments».