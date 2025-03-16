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Актуальный вопрос: как вернуть переплату подоходного налога без подачи декларации? Отвечает СГД

© Lsm.lv 16 марта, 2025 10:37

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СГД VID

Уже 1 марта началась подача годовых деклараций о подоходном налоге. На вопросы о получении переплат по налогам в программе Латвийского радио «Как жить лучше» ответили Даце Кирсе-Кирша, начальник отдела учёта налоговых деклараций физических лиц СГД, и Наталия Конопецкая, заместитель начальника Рижского четвёртого отделения Консультационного отдела Налоговой администрации СГД.

Для кого подача годовой декларации обязательна

По-прежнему - для всех субъектов хозяйственной деятельности, а также лиц, получивших доход за рубежом, в том числе моряков. Однако уже уплатившие подоходный налог за границей, как и в других странах ЕС, подавать ежегодную декларацию о доходах не обязаны.

Лица, сдающие квартиры в аренду по льготной налоговой ставке в 10%, также должны подавать годовую декларацию. При продаже своего личного имущества на общую сумму свыше 10 тысяч евро до 1 июня также должна быть подана годовая декларация о доходах.

«Если у нас есть платежи просто между счетами супругов или между счетами членов семьи в рамках одного домохозяйства, за покупки или что-то ещё, мы не должны декларировать эти суммы, но если есть пожертвования — то должны. Часто, например, родители продают лес и отдают часть денег детям, а дети забывают, что их нужно декларировать. Кроме того, если подарки сделаны посторонними людьми, то сумма свыше 1425 евро облагается налогом. И [получатели] обязаны подавать ежегодную декларацию о доходах», — напомнила Конопецка.

Что касается вопроса о взаимных подарках и о том, кто именно должен их декларировать, то декларацию всегда подаёт получатель дохода.

Многие люди имеют медицинскую страховку, но зачастую она покрывает лишь часть медицинских услуг. Как лучше всего поступать в таких случаях?

Необходимо указывать полную сумму чека и ту часть, которая была возмещена страховщиком. Это должен указать сам заявитель.

Если чеки о медицинских расходах были автоматически отправлены в СГД медицинским учреждением, а затем переданы страховщикам, то нужно просмотреть их самостоятельно и, при необходимости, внести исправления в налоговую декларацию.

Можно ли получить возврат налогов, не подавая декларацию

Можно, подав заявление до 30 сентября.

Автоматический возврат возможен, если переплата возникла из-за ежегодного дифференцированного необлагаемого минимума, или из-за льгот на иждивенцев, или из-за других видов льгот, например, по инвалидности, или из-за взносов в частные пенсионные фонды.

Это удобно для тех, кто не умеет пользоваться компьютером и готов подождать до 1 октября.

Тем, кому не хватает навыков работы с компьютером для подачи декларации, представители СГД напоминают о единых центрах обслуживания клиентов при местных органах власти. Туда можно прийти и попросить: вам помогут войти в систему и подать декларацию.

Как добавить чеки в декларацию, если приложение «Оправданные расходы» больше не работает

Приложение «Оправданные расходы» устарело, и СГД не рекомендует использовать его — введённые данные могут не дойти до ЭДС. В настоящее время разрабатывается новое приложение с более широкими возможностями, а старое приложение не поддерживается. Чеки можно отправить через сайт ЕDS — и это можно сделать и с мобильного телефона.

Можно ли включить счета за услуги дома престарелых в число оправданных расходов

Нет, так как это социальный уход, он не считается расходами на здравоохранение. Можно включить плату за услуги врача, если она взимается отдельно.

Каких изменений можно ожидать в следующем году

Дифференцированный необлагаемый минимум уходит в прошлое. С 2025 года действует фиксированный необлагаемый минимум в 510 евро, для пенсионеров — 1000 евро. Кроме того, пенсионеры смогут использовать его по частям. То есть, если пенсионер трудоустроен и подал налоговую книжку работодателю, к нему будет применяться необлагаемый минимум в размере 500 евро, а Государственное агентство социального страхования, в свою очередь, будет считать оставшиеся 500 евро необлагаемым минимумом пенсии.

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