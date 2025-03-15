airBaltic категорически отрицает покупку российского топлива и обещает обратиться в генпрокуратуру

Информацию о том, что авиакомпания якобы обходит санкции на импорт топлива, введенные ЕС, распространило российское независимое СМИ "Верстка".

Янсонс заявил также, что airBaltic обратилась к юристам, поскольку имеет обоснованные подозрения, что против нее ведется кампания по очернению.

Он пояснил, что в airBaltic ознакомились с этими утверждениями, которые не являются истинными, к тому же обход санкций технически невозможен, поскольку после вторжения России в Украину airBaltic больше не летает в Россию и не заправляется там. Расчеты ведутся при посредничестве банков, в которых параллельно проводятся проверки на соблюдение санкций.

На вопрос о том, могла ли авиакомпания приобрести топливо через партнеров или посредников, Янсонс ответил, что airBaltic такой информацией не располагает.

"Что касается пунктов назначения airBaltic, то в большинстве стран ЕС соблюдают режим санкций, airBaltic дополнительно оценивает своих деловых партнеров, банки проверяют расчеты. В странах, где конкретный поставщик ведет деятельность и ввозит топливо, airBaltic приходится верить, что эти страны тоже соблюдают санкционный режим", - сказал он.

Топливом airBaltic заправляется в аэропорту Рига и в других аэропортах, где заключаются договоры с сертифицированными и лицензированными поставщиками.

"Технически невозможно отследить всю цепочку и возможность того, что могло быть использовано топливо российского производства. airBaltic сама не импортирует топливо - заключаются договоры с его поставщиками", - пояснил Янсонс.

На просьбу прокомментировать, что могло бы грозить airBaltic, если бы кто-то из деловых партнеров стал обходить санкции, Янсонс ответил, что в airBaltic полагаются на систему и убеждены в том, что такой возможности нет. "Если все же есть, airBaltic будет сотрудничать с органами и предоставит все необходимые факты. Мы готовы к любому расследованию", - подчеркнул он.