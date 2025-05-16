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Абу Мери о сокращении бюджета Минздрава: ни цента!

© LETA 16 мая, 2025 10:14

Новости Латвии 0 комментариев

Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Так он ответил на вопрос, удастся ли Министерству здравоохранения найти пути экономии, которой министр финансов Арвилс Ашераденс ожидает от всего государственного сектора.

Абу Мери пояснил, что здравоохранение и так недофинансируется, и сокращать его еще больше было бы недопустимо. "На данный момент я не вижу возможности отдать ни одного цента из бюджета [Минздрава]", - сказал министр..

В то же время он видит возможности для оптимизации работы в секторе в целом и в учреждениях, подчиненных Минздраву, включая сокращение бюрократии, улучшение сотрудничества между подведомственными учреждениями, но это требует времени, и в любом случае найденные и сэкономленные таким образом средства останутся в системе здравоохранения.

Абу Мери напомнил, что Латвия тратит на здравоохранение на душу населения меньше, чем Литва и Эстония, и в три раза меньше, чем, например, Словения. Он признал, что отрасли не хватает как минимум 600-700 миллионов евро. Невозможно сделать все так, как хотелось бы, и приходится работать как пожарные - каждое утро просыпаться и выяснять, с какими проблемами придется столкнуться сегодня, сказал министр.

Он напомнил, что правительство Эвики Силини изначально определило систему здравоохранения как один из своих приоритетов. Хотя сейчас оборона названа главным приоритетом, она не может существовать без хорошего здравоохранения, сказал Абу Мери, подчеркнув, что без здоровья не будет людей, которые могут пойти на военную службу, чтобы физически защищать страну.

Министр добавил, что здравоохранение тесно связано с демографией, которая также считается одним из приоритетов Латвии.

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