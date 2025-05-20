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А родителей спросили? МОН настаивает на обязательном очном обучении школьников

© LETA 20 мая, 2025 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) считает, что для всех школьников было бы лучше учиться в школах очно, заявила сегодня заместитель государственного секретаря МОН Кристине Ниедре-Латере на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, где обсуждалось дистанционное обучение.

Она подчеркнула, что очное обучение дает ученикам возможность общаться, получать немедленную помощь от учителей и вспомогательного персонала, а также учебные средства.

В то же время Ниедре-Латере признала, что в настоящее время МОН не обеспечивает условия для того, чтобы во всех школах было достаточно учителей и вспомогательного персонала, есть трудности и с обеспечением учебными средствами.

По мнению Ниедре-Латере, преподавание должно осуществляться в наилучших интересах ребенка, а дистанционное обучение может быть выбрано только в некоторых исключительных случаях.

Мнение депутатов Сейма, Бюро омбудсмена и родителей было иным. Внефракционный депутат Андрей Целяпитерс призвал МОН и депутатов не решать за родителей, поскольку только они имеют право решать, какая форма обучения лучше для их детей. Он призвал МОН сосредоточиться на разработке качественных учебных материалов, которые могли бы использоваться как при очном, так и при удаленном обучении.

Руководитель отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере заявила, что большинство детей ходят в школу и учатся очно, но около 3 500 детей, которые в настоящее время обучаются дистанционно, являются исключением, выбор которого не должен ограничиваться Министерством образования.

"Родители должны иметь право выбирать наилучшую форму обучения для своих детей, и Министерство образования должно обеспечить повышение качества дистанционного образования, а не лишать родителей возможности выбора", - пояснил Гравере.

Депутаты Сейма поддержали предложение парламентского секретаря МОН Дависа Мартиньша Даугавиетиса о внесении во втором чтении поправок в Закон об образовании, согласно которым образовательное учреждение имеет право реализовывать программы очного или дистанционного образования.

Согласно предложению, программы дошкольного образования и первой ступени общего основного образования, то есть 1-6-х классов, должны реализовываться очно, за исключением отдельных случаев. Вторая ступень общего основного образования (7-9-е классы) и программа общего среднего образования могут реализовываться как в очной, так и в заочной форме.

Остальные пять предложений, которые предусматривали дистанционное обучение с 1-го по 12-й класс, не были поддержаны депутатами.

По данным Министерства образования и науки (МОН), в 2024 году удаленно учились 11 815 учеников, из них 3531 - в основной школе.
 

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