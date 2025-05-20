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Движение на улице в центре Риги заблокировано: дорогу перекрыло рухнувшее дерево (ВИДЕО)

Редакция PRESS 20 мая, 2025 18:37

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Во вторник в центре Риги из-за упавшего дерева было перекрыто движение на улице Аусекля, сообщило агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба.

В 16:48 поступил вызов на улицу Аусекля, где на легковой автомобиль упало сломанное дерево. Люди в результате инцидента не пострадали.

В настоящее время проводятся работы по распилу дерева, поэтому движение по улице Аусекля перекрыто.

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«Пламя было до самого верха»: подросток в гневе чуть не спалил многоквартирный дом в Лимбажи

Важно 20:51

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Некий юноша в окрестностях Лимбажи поджёг деревянную веранду, в которой хранились бытовые вещи его семьи. Во время пожара пламя было настолько высоким, что окружающим показалось, будто огонь перекинется и на расположенный рядом двухэтажный дом. 18 человек эвакуировались из здания и наблюдали за разрушением, разворачивавшимся рядом с их местом жительства, сообщает передача "Degpunktā".

Некий юноша в окрестностях Лимбажи поджёг деревянную веранду, в которой хранились бытовые вещи его семьи. Во время пожара пламя было настолько высоким, что окружающим показалось, будто огонь перекинется и на расположенный рядом двухэтажный дом. 18 человек эвакуировались из здания и наблюдали за разрушением, разворачивавшимся рядом с их местом жительства, сообщает передача "Degpunktā".

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Живущая в Англии латышка: русский язык за границей — «визитная карточка» Латвии. Что делать?

Мнения 20:49

Мнения 0 комментариев

На страницах социальных сетей, посвященных дерусификации Латвии, распространяется  следующий пост  латышки, живущей в Великобритании:

На страницах социальных сетей, посвященных дерусификации Латвии, распространяется  следующий пост  латышки, живущей в Великобритании:

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«Давайте декларируем импотенцию»: глава МИД Литвы возмущен бездействием Европы

Важно 20:42

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Европе пора заявить, что ее терпение на исходе, и что ей следует проявить инициативу в деле помощи Украине.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Европе пора заявить, что ее терпение на исходе, и что ей следует проявить инициативу в деле помощи Украине.

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Испания осталась без интернета и телефонной связи: масштабное ЧП

Выбор редакции 20:36

Выбор редакции 0 комментариев

В Испании произошло отключение телефонной связи и интернета — всего через четыре недели после общенационального отключения электроэнергии, сообщает lbc.co.uk

В Испании произошло отключение телефонной связи и интернета — всего через четыре недели после общенационального отключения электроэнергии, сообщает lbc.co.uk

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«Ну, просто нет аргументов, чтобы сохранять открытой»: Домбрава предлагает полностью закрыть границу

Важно 20:26

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Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.

Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.

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При нынешней тенденции добровольцы скоро закончатся: в армию предлагается набрать безработных

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

Одной из актуальных проблем в сфере обороны остаются демографические изменения, поскольку становится всё труднее набирать новых людей, отметил заместитель госсекретаря Министерства обороны Угис Норитис на заседании парламентской Комиссии по бюджету и финансам.

Одной из актуальных проблем в сфере обороны остаются демографические изменения, поскольку становится всё труднее набирать новых людей, отметил заместитель госсекретаря Министерства обороны Угис Норитис на заседании парламентской Комиссии по бюджету и финансам.

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«Вы даже не могли себе представить»: певец Донс подал в суд на своего продюсера

История и культура 18:48

История и культура 0 комментариев

Неожиданные новости из музыкального мира: известный латвийский музыкант Донс подал в суд на своего давнего коллегу и продюсера Каспарса Ансонса. Несмотря на годы плодотворного сотрудничества и множество совместных хитов, артисты теперь оказались по разные стороны судебной тяжбы. Об этом сообщает журнал Kas Jauns.

Неожиданные новости из музыкального мира: известный латвийский музыкант Донс подал в суд на своего давнего коллегу и продюсера Каспарса Ансонса. Несмотря на годы плодотворного сотрудничества и множество совместных хитов, артисты теперь оказались по разные стороны судебной тяжбы. Об этом сообщает журнал Kas Jauns.

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