Движение на улице в центре Риги заблокировано: дорогу перекрыло рухнувшее дерево (ВИДЕО)

В 16:48 поступил вызов на улицу Аусекля, где на легковой автомобиль упало сломанное дерево. Люди в результате инцидента не пострадали.
В настоящее время проводятся работы по распилу дерева, поэтому движение по улице Аусекля перекрыто.
Во вторник в центре Риги из-за упавшего дерева было перекрыто движение на улице Аусекля, сообщило агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба.
В 16:48 поступил вызов на улицу Аусекля, где на легковой автомобиль упало сломанное дерево. Люди в результате инцидента не пострадали.
В настоящее время проводятся работы по распилу дерева, поэтому движение по улице Аусекля перекрыто.
Некий юноша в окрестностях Лимбажи поджёг деревянную веранду, в которой хранились бытовые вещи его семьи. Во время пожара пламя было настолько высоким, что окружающим показалось, будто огонь перекинется и на расположенный рядом двухэтажный дом. 18 человек эвакуировались из здания и наблюдали за разрушением, разворачивавшимся рядом с их местом жительства, сообщает передача "Degpunktā".
Некий юноша в окрестностях Лимбажи поджёг деревянную веранду, в которой хранились бытовые вещи его семьи. Во время пожара пламя было настолько высоким, что окружающим показалось, будто огонь перекинется и на расположенный рядом двухэтажный дом. 18 человек эвакуировались из здания и наблюдали за разрушением, разворачивавшимся рядом с их местом жительства, сообщает передача "Degpunktā".
На страницах социальных сетей, посвященных дерусификации Латвии, распространяется следующий пост латышки, живущей в Великобритании:
На страницах социальных сетей, посвященных дерусификации Латвии, распространяется следующий пост латышки, живущей в Великобритании:
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Европе пора заявить, что ее терпение на исходе, и что ей следует проявить инициативу в деле помощи Украине.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Европе пора заявить, что ее терпение на исходе, и что ей следует проявить инициативу в деле помощи Украине.
В Испании произошло отключение телефонной связи и интернета — всего через четыре недели после общенационального отключения электроэнергии, сообщает lbc.co.uk
В Испании произошло отключение телефонной связи и интернета — всего через четыре недели после общенационального отключения электроэнергии, сообщает lbc.co.uk
Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.
Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.
Одной из актуальных проблем в сфере обороны остаются демографические изменения, поскольку становится всё труднее набирать новых людей, отметил заместитель госсекретаря Министерства обороны Угис Норитис на заседании парламентской Комиссии по бюджету и финансам.
Одной из актуальных проблем в сфере обороны остаются демографические изменения, поскольку становится всё труднее набирать новых людей, отметил заместитель госсекретаря Министерства обороны Угис Норитис на заседании парламентской Комиссии по бюджету и финансам.
Неожиданные новости из музыкального мира: известный латвийский музыкант Донс подал в суд на своего давнего коллегу и продюсера Каспарса Ансонса. Несмотря на годы плодотворного сотрудничества и множество совместных хитов, артисты теперь оказались по разные стороны судебной тяжбы. Об этом сообщает журнал Kas Jauns.
Неожиданные новости из музыкального мира: известный латвийский музыкант Донс подал в суд на своего давнего коллегу и продюсера Каспарса Ансонса. Несмотря на годы плодотворного сотрудничества и множество совместных хитов, артисты теперь оказались по разные стороны судебной тяжбы. Об этом сообщает журнал Kas Jauns.