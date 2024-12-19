700 евро с носа или 5000: подсчитано, во сколько каждому латвийцу обойдутся решения по Rail Baltic

Если верить данным статистики о 1,882 млн жителей Латвии, то легко подсчитать, что каждый житель (включая детей) должен будет заплатить в государственный бюджет менее 700 евро, и, в принципе, с этой тягомотиной можно покончить. Конечно, тут еще вопрос, сколько человек смогут вот так просто заплатить 700 евро (читай: в семье с двумя детьми это будет 1400 евро с одного родителя)? Но с помощью потребительского кредита может получиться...

Чтобы было с чем сравнивать, в отчете делается вывод, что проект Rail Baltica, если он будет реализован (есть ли у кого-нибудь четкий ответ, как и когда?) обойдется Латвии в 5 000 евро на душу населения, что значительно больше 700. И вот тут потребительским кредитом действительно не отделаешься.

Однако, по крайней мере, из одного документа становится ясно, во сколько Rail Baltica обойдется каждому жителю Латвии, и вполне естественно, что латвийцы заслуживают того, чтобы таким проектом управляли опытные профессионалы. Кто эти профессионалы и где мы можем получить информацию о них?

Итак, в результате коллективных действий не очень понятливых чиновников и государственных компаний в проекте Rail Baltica мы все оказались неприятном положении. И у него есть денежный эквивалент.

Штука в том, что мы живем не в Швейцарии, и что 5 000, что 700 евро с носа - не по карману подавляющему большинству наших граждан.