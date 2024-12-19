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700 евро с носа или 5000: подсчитано, во сколько каждому латвийцу обойдутся решения по Rail Baltic

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 18:36

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Окончательный отчет парламентской комиссии Сейма по расследованию Rail Baltica теперь доступен общественности. В отчете говорится, что проект нельзя отменить, потому что не хватает денег. Замораживание проекта обойдется очень дорого, ибо Латвии придется вернуть Европейскому союзу 1,3 миллиарда евро, пишет ls.lv.

Если верить данным статистики о 1,882 млн жителей Латвии, то легко подсчитать, что каждый житель (включая детей) должен будет заплатить в государственный бюджет менее 700 евро, и, в принципе, с этой тягомотиной можно покончить. Конечно, тут еще вопрос, сколько человек смогут вот так просто заплатить 700 евро (читай: в семье с двумя детьми это будет 1400 евро с одного родителя)? Но с помощью потребительского кредита может получиться...

Чтобы было с чем сравнивать, в отчете делается вывод, что проект Rail Baltica, если он будет реализован (есть ли у кого-нибудь четкий ответ, как и когда?) обойдется Латвии в 5 000 евро на душу населения, что значительно больше 700. И вот тут потребительским кредитом действительно не отделаешься.

Однако, по крайней мере, из одного документа становится ясно, во сколько Rail Baltica обойдется каждому жителю Латвии, и вполне естественно, что латвийцы заслуживают того, чтобы таким проектом управляли опытные профессионалы. Кто эти профессионалы и где мы можем получить информацию о них?

Итак, в результате коллективных действий не очень понятливых чиновников и государственных компаний в проекте Rail Baltica мы все оказались неприятном положении. И у него есть денежный эквивалент.

Штука в том, что мы живем не в Швейцарии, и что 5 000, что 700 евро с носа - не по карману подавляющему большинству наших граждан.

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