Ūdens kvalitātes pasliktināšanās konstatēta Rīgas HES ūdenskrātuvē un Daugavas pludmalē Ikšķilē, Rīgas ielā.
Abās peldvietās konstatēta zilaļģu savairošanās, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz turpmākam paziņojumam šīs peldvietas neizmantot. Peldēšanās tajās būs atļauta pēc tam, kad ūdens kvalitāte būs uzlabojusies un ierobežojumi tiks atcelti.
Vasarā, īpaši ilgstoša karstuma periodos, ūdenstilpēs var sākties zilaļģu savairošanās jeb «ziedēšana». Pirms peldes pašvaldība aicina rūpīgi novērtēt ūdens vizuālo stāvokli — ja redzami sīki zaļi punktiņi vai ūdens virsmu klāj zaļganas, zilganzaļas vai dzeltenbrūnas aļģu masas, peldēties nav ieteicams. Šādu ūdeni nedrīkst izmantot arī mājdzīvnieku dzirdināšanai.
Saskaņā ar jaunākajiem ūdens analīžu rezultātiem, kas saņemti no institūta «BIOR», ūdens kvalitāte Lielvārdes peldvietās ir uzlabojusies, un peldēties abās peldvietās — Austriņu ceļā un Daugavas ielā — atkal ir atļauts.
Pašvaldība atgādina arī par drošības ievērošanu pie ūdenstilpēm. Peldēties ieteicams tikai zināmās un drošās peldvietās, nekādā gadījumā nedoties ūdenī alkohola reibumā un īpaši rūpīgi uzraudzīt bērnus.ūdens
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