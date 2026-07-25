Tramps savā platformā «Truth Social» ierakstījis, ka ES «samaksās ļoti augstu cenu par šo nelikumīgo un ārkārtīgi neētisko rīcību, par ko esmu viņus pastāvīgi brīdinājis».
Viņš paziņojis, ka «nekavējoties iniciēs 301. panta izmeklēšanu» par to, ko viņš nodēvējis par ES praksi «aplaupīt» amerikāņu uzņēmumus, un norādījis, ka paredz «ievērojamu tarifu» piemērošanu ES, «cik vien iespējams drīz».
«Savienotās Valstis nav Eiropas «krājkasīte», un mēs nepieļausim, lai tās par tādu kļūtu,» uzsvēris Tramps.
ASV Tirdzniecības likuma 301. pants ļauj izmeklēt ārvalstu praksi, ko var uzskatīt par diskriminējošu, un atbildēt ar muitas tarifiem.
Jau ziņots, ka EK ceturtdien piemēroja «Google» 460 miljonu eiro naudassodu par to, ka tas meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram, lidojumu rezervēšanas meklētājam «Google Flights» vai viesnīcu rezervēšanas meklētājam «Google Hotels», nevis konkurentu pakalpojumiem.
Otrs sods 430 miljonu eiro apmērā noteikts tāpēc, ka «Google» neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumus ārpus lietotņu veikala «Google Play».
Naudassodi piemēroti pēc izmeklēšanas, kas tika sākta 2024. gadā.
Šo naudassodu apmērs var pieaugt, ja «Google» 60 dienu laikā neveiks EK prasītās izmaiņas.
Šie sodi ir lielākie, kādi piemēroti vienam uzņēmumam saskaņā ar ES Digitālo tirgu aktu, kurā ir noteikti pienākumi lielām tiešsaistes platformām, kas digitālajā tirgū darbojas kā vārtziņi, proti, platformām, kuru dominējošais stāvoklis tiešsaistē apgrūtina patērētāju iespējas izvairīties no to lietošanas. Šo pienākumu mērķis ir nodrošināt taisnīgāku uzņēmējdarbības vidi un vairāk pakalpojumu patērētājiem.
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