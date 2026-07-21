Patels vispirms ieradīsies Maskavā, bet pēc tam dosies uz Sanktpēterburgu, sacījis viens no avotiem.
Vizīte ilgs divas dienas — 14. un 15. oktobrī.
Paredzams, ka FIB direktoru uzņems Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) vadība.
Nav zināms, vai Patels tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu vai kādu no viņa palīgiem.
Nav arī skaidrs, kādas tēmas tiks apspriestas vizītes gaitā.
«Politico» uzsver, ka ceļojuma plāni ir provizoriski un viss vēl var mainīties.
Pēdējais FIB direktors, kas apmeklējis Krieviju, bija Roberts Millers. Tas notika 2013. gadā.
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