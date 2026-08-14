Kā skaidro koncertaģentūrā, atsevišķos gadījumos maksājumu nav bijis iespējams sekmīgi veikt, jo kopš biļetes iegādes ir beidzies maksājumu kartes derīguma termiņš vai mainījušies bankas vai maksājumu kartes rekvizīti.
Plānots, ka līdz piektdienas beigām naudas atmaksu saņems atlikusī patērētāju daļa, kurai maksājumu iespējams veikt, izmantojot sistēmā pieejamos maksājuma datus, kā arī tie patērētāji, kas biļetes iegādājušies fiziskajās tirdzniecības vietās un ir aizpildījuši pieteikumu naudas atmaksai.
Savukārt turpmākās nedēļas laikā tiks turpināts darbs ar tiem gadījumiem, kuros automātiska naudas atmaksa nav bijusi iespējama. Vajadzības gadījumā ar šiem biļešu īpašniekiem SIA «Biļešu serviss PLG» pārstāvji sazināsies individuāli, lai precizētu aktuālos maksājuma rekvizītus un pēc iespējas ātrāk pabeigtu naudas atmaksas procesu.
SIA «Biļešu serviss PLG» turpinās risināt arī tos individuālos gadījumus, kuros tehnisku iemeslu vai maksājumu datu izmaiņu dēļ nepieciešama papildu saziņa ar biļešu īpašnieku.
Jau rakstīts, ka 28. jūlija vakarā tika paziņots, ka Mežaparka Lielajā estrādē dienu vēlāk paredzētais amerikāņu repera «Pitbull» koncerts ir atcelts.
Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Pasākuma rīkotāji skaidroja, ka par precīzākām detaļām un atbildību joprojām esot daudz neatbildētu jautājumu. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Uz nenotikušo «Pitbull» koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.