Visvairāk — 3843 — bijuši pacienti no ASV, 2980 bija no Lietuvas, bet 1967 — no Lielbritānijas.
Medicīnas pakalpojumus saņemt Latvijā pagājušajā gadā izvēlējās arī 2688 ārvalstīs dzīvojošie latvieši.
Par veselības tūristu uzskatāma persona, kas ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas valsts, lai saņemtu medicīniskos pakalpojumus, kas netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.
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