Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes policisti, veicot satiksmes uzraudzību Dobeles novadā, pamanīja kādu «Audi» markas spēkratu, kurā tika vests bērns īpaši nedrošā veidā, pārkāpjot vairākus ceļu satiksmes noteikumus.
Automašīnā esošais mazgadīgais pasažieris bija līdz pusei izlīdis ārā pa lūku.
Pie stūres bija sēdusies kāda 1992. gadā dzimusi sieviete.
Par šādu bērna pārvadāšanas veidu tika sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Viens no tiem bija par bērna, kas nav sasniedzis augumu 150 centimetrus, pārvadāšanu bez bērnu sēdeklīša. Šajā gadījumā transportlīdzekļa vadītājai piemērots naudas sods 30 eiro apmērā.
Savukārt otrā gadījumā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies. Par šādu pārkāpumu vadītājai arī piemērots naudas sods 30 eiro apmērā.
VP aicina ievērots ceļu satiksmes noteikumus un atgādina, ka gan īsākos, gan garākos braucienos vienmēr jāparūpējas par mazo pasažieru pareizu pārvadāšanu.
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