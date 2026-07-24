Многие привыкли считать это обычным делом. Красота требует жертв, бельё должно немного давить, бретели могут оставлять следы, а к вечеру спина всё равно у всех болит.
Врачи предупреждают: всё это вовсе не обязательно терпеть.
Неправильно подобранный бюстгальтер способен вызывать боль в шее, спине, плечах и груди. Он натирает кожу, портит осанку, оставляет глубокие следы и заставляет женщину постоянно поправлять чашки или бретели.
В одном часто цитируемом исследовании выяснилось, что неверный размер носили около 80 процентов участниц. Большинство выбирали слишком тесное бельё. Во время другого наблюдения правильно подобранный бюстгальтер оказался лишь у шести процентов женщин.
Причина проста. Многие годами покупают один и тот же размер, хотя тело постепенно меняется. На него влияют возраст, вес, гормональные колебания, беременность и даже обычные изменения образа жизни.
При этом проверять зрение или размер обуви считается нормальным. А мысль о том, что грудь тоже следует время от времени измерять заново, большинству даже не приходит в голову.
Иногда последствия выглядят пугающе. Одна женщина обнаружила уплотнение и решила, что столкнулась с серьёзным заболеванием. Позже выяснилось, что болезненный участок появился из-за косточки бюстгальтера, которая постоянно давила на одно место.
Проблема может скрываться не только в размере.
Жара, пот и трение создают идеальные условия для раздражения кожи под грудью. В складках могут появляться болезненные потёртости и грибковые инфекции. Особенно риск возрастает, если долго ходить во влажном спортивном белье или выбирать ткань, которая плохо пропускает воздух.
Проверить бюстгальтер можно дома.
Под пояс должны свободно проходить два пальца. Косточка обязана охватывать грудь, а не врезаться в неё. Если над чашками появляются дополнительные выпуклости, размер слишком мал. Бретели не должны оставлять глубокие борозды на плечах.
Причём именно бретели часто обвиняют напрасно. Основную поддержку должен обеспечивать пояс вокруг грудной клетки. Если всю тяжесть удерживают плечи, бюстгальтер, скорее всего, подобран неправильно.
Любопытно, что современная система размеров появилась ещё в 1930-х годах. Тогда в продажу вошли чашки с буквами от A до D. С тех пор изменились питание, образ жизни и тела женщин, а принцип подбора белья остался практически прежним.
Специалисты советуют обращать внимание и на материал. Мягкие дышащие ткани лучше отводят влагу и меньше натирают кожу. Хорошее бельё должно двигаться вместе с телом и почти не напоминать о своём существовании.
Одна женщина, впервые надев действительно удобную модель, призналась, что терпела дискомфорт 60 лет и даже не представляла, что может быть иначе.
Оказывается, желание немедленно снять бюстгальтер после возвращения домой может быть не милой женской привычкой, а подсказкой собственного тела.
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