В одном часто цитируемом исследовании выяснилось, что неверный размер носили около 80 процентов участниц. Большинство выбирали слишком тесное бельё. Во время другого наблюдения правильно подобранный бюстгальтер оказался лишь у шести процентов женщин.

Причина проста. Многие годами покупают один и тот же размер, хотя тело постепенно меняется. На него влияют возраст, вес, гормональные колебания, беременность и даже обычные изменения образа жизни.

При этом проверять зрение или размер обуви считается нормальным. А мысль о том, что грудь тоже следует время от времени измерять заново, большинству даже не приходит в голову.