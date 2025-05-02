Ждем по 40 минут: новая система оплаты проезда в региональных автобусах привела к задержкам транспорта

Редакция получила письмо от жительницы Адажи Элины, которая ежедневно ездит общественным автобусом из Адажи в Ригу и обратно.

«С момента внедрения новых платёжных терминалов автобусы регулярно опаздывают на 20–30 минут. Задержки происходят почти каждый день, и главная причина — чрезвычайно медленная работа терминалов. Часто терминалы вообще не работают — невозможно оплатить ни картой, ни э-талоном. Нередко билеты вообще не выдаются, а пассажирам предлагают платить наличными, что недопустимо в современном общественном транспорте. Эта ситуация вызывает не только неудобства, но и сильный стресс у людей, которые полагаются на транспорт, чтобы добраться на работу или в школу. Неужели систему ввели без должной проверки и тестирования?» - написала Элина.

Журналисты прибыли в центр Адажи, чтобы на месте убедиться в ситуации с задержками. При их прибытии автобус уже опаздывал на 5 минут.

«К сожалению, вся система общественного транспорта не приспособлена для пассажиров. И самоуправление, и транспортные чиновники, которые в Риге придумывают космические идеи, должны навести порядок в этом хозяйстве», - указал один из пассажиров.

Другие пассажиры также подтвердили, что в последнее время действительно наблюдаются значительные задержки рейсов. Часто приходится ждать автобус на 20–40 минут дольше, чем предусмотрено расписанием. Причина — медленная работа платёжной системы.

«Платёж происходит слишком медленно. Мне кажется, что водители не справляются, им тяжело. В прошлую пятницу я ждала автобус 40 минут», - рассказала одна из опрошенных пассажирок Карина.

Пассажирка Светлана рассказала, что после внедрения новой системы водителям приходится вручную «выбивать» билеты в кассовой системе. Из-за этого и происходят задержки. Недавно ей пришлось ехать в Ригу, и система отказалась работать. Водителю пришлось остановиться у банкомата, чтобы пассажиры могли снять наличные и оплатить проезд.

Журналисты также сели в автобус, чтобы лично убедиться в медленной работе терминалов и примерно оценить, сколько времени занимает оплата и получение билета.

Уже у входа в автобус из разговора водителя с пассажиром стало ясно, что обработка каждого платежа может занимать до 2 минут — неважно, наличные это или карта.

«Эту карту можно держать две минуты. Видите, как электроника нас заставляет ждать!» - посетовал водитель автобуса.

В разговоре с Bez Tabu водитель признал, что недоволен новой системой. Происходят задержки движения. По его словам, Автотранспортная дирекция ожидает какое-то специальное разрешение от Службы государственных доходов, которое позволит полноценно использовать систему. Все заняты, и на решение проблемы времени нет.

Тем не менее, Автотранспортная дирекция нашла время для комментария по поводу почти месячных перебоев в работе транспорта.

«В апреле конкретный перевозчик внедрил новую кассовую систему, и в процессе адаптации технически допускаются задержки в обработке платежей. “Latvijas Sabiedriskais autobuss” подтвердил, что получает жалобы, и мы тоже их получаем. Перевозчик сейчас работает над тем, чтобы процесс стал максимально плавным. Обещано, что в ближайшие дни эти проблемы будут устранены», - пояснила представитель Автотранспортной дирекции Санита Хейнсберга.

Отказавшись от интервью, перевозчик предоставил письменный комментарий.

«Внедрение новых кассовых аппаратов связано с государственной программой “Единый билетный склад” (Vienotā biļešu noliktava), благодаря которой билеты можно будет покупать заранее онлайн, а у водителя — только подтверждать. Сейчас система в стадии запуска. В настоящее время идёт обновление программного обеспечения кассовых аппаратов, что в дальнейшем ускорит обслуживание пассажиров», - сказано в письме ООО «Latvijas Sabiedriskais autobuss».

Автотранспортная дирекция не может наказывать перевозчика за длительное время обработки платежа, но в случае серьёзных задержек имеет право применить штрафные санкции.

«Конечно, мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. В то же время, если проблема затянется, мы встретимся с перевозчиком и будем искать другие решения. Перевозчик сам выбрал конкретную кассовую систему. Мы не можем напрямую вмешиваться в его отношения с поставщиком услуги, но можем требовать, чтобы пассажирам предоставлялась качественная услуга и чтобы технические изменения не мешали этому», - уточнила Хейнсберга.

Автотранспортная дирекция получила шесть жалоб на задержки автобусов и медленную работу терминалов. Чтобы избежать очередей, билеты можно приобрести заранее через приложение Mobily.