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Ждем по 40 минут: новая система оплаты проезда в региональных автобусах привела к задержкам транспорта

Редакция PRESS 2 мая, 2025 11:26

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Bez Tabu/TV3

После внедрения новой системы оплаты в общественных автобусах Латвии существенно задерживаются рейсы. Особенно недовольны пассажиры из Адажи, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

Редакция получила письмо от жительницы Адажи Элины, которая ежедневно ездит общественным автобусом из Адажи в Ригу и обратно.

«С момента внедрения новых платёжных терминалов автобусы регулярно опаздывают на 20–30 минут. Задержки происходят почти каждый день, и главная причина — чрезвычайно медленная работа терминалов. Часто терминалы вообще не работают — невозможно оплатить ни картой, ни э-талоном. Нередко билеты вообще не выдаются, а пассажирам предлагают платить наличными, что недопустимо в современном общественном транспорте. Эта ситуация вызывает не только неудобства, но и сильный стресс у людей, которые полагаются на транспорт, чтобы добраться на работу или в школу. Неужели систему ввели без должной проверки и тестирования?» - написала Элина.

Журналисты прибыли в центр Адажи, чтобы на месте убедиться в ситуации с задержками. При их прибытии автобус уже опаздывал на 5 минут.

«К сожалению, вся система общественного транспорта не приспособлена для пассажиров. И самоуправление, и транспортные чиновники, которые в Риге придумывают космические идеи, должны навести порядок в этом хозяйстве», - указал один из пассажиров.

Другие пассажиры также подтвердили, что в последнее время действительно наблюдаются значительные задержки рейсов. Часто приходится ждать автобус на 20–40 минут дольше, чем предусмотрено расписанием. Причина — медленная работа платёжной системы.

«Платёж происходит слишком медленно. Мне кажется, что водители не справляются, им тяжело. В прошлую пятницу я ждала автобус 40 минут», - рассказала одна из опрошенных пассажирок Карина.

Пассажирка Светлана рассказала, что после внедрения новой системы водителям приходится вручную «выбивать» билеты в кассовой системе. Из-за этого и происходят задержки. Недавно ей пришлось ехать в Ригу, и система отказалась работать. Водителю пришлось остановиться у банкомата, чтобы пассажиры могли снять наличные и оплатить проезд.

Журналисты также сели в автобус, чтобы лично убедиться в медленной работе терминалов и примерно оценить, сколько времени занимает оплата и получение билета.

Уже у входа в автобус из разговора водителя с пассажиром стало ясно, что обработка каждого платежа может занимать до 2 минут — неважно, наличные это или карта.

«Эту карту можно держать две минуты. Видите, как электроника нас заставляет ждать!» - посетовал водитель автобуса.

В разговоре с Bez Tabu водитель признал, что недоволен новой системой. Происходят задержки движения. По его словам, Автотранспортная дирекция ожидает какое-то специальное разрешение от Службы государственных доходов, которое позволит полноценно использовать систему. Все заняты, и на решение проблемы времени нет.

Тем не менее, Автотранспортная дирекция нашла время для комментария по поводу почти месячных перебоев в работе транспорта.

«В апреле конкретный перевозчик внедрил новую кассовую систему, и в процессе адаптации технически допускаются задержки в обработке платежей. “Latvijas Sabiedriskais autobuss” подтвердил, что получает жалобы, и мы тоже их получаем. Перевозчик сейчас работает над тем, чтобы процесс стал максимально плавным. Обещано, что в ближайшие дни эти проблемы будут устранены», - пояснила представитель Автотранспортной дирекции Санита Хейнсберга.

Отказавшись от интервью, перевозчик предоставил письменный комментарий.

«Внедрение новых кассовых аппаратов связано с государственной программой “Единый билетный склад” (Vienotā biļešu noliktava), благодаря которой билеты можно будет покупать заранее онлайн, а у водителя — только подтверждать. Сейчас система в стадии запуска. В настоящее время идёт обновление программного обеспечения кассовых аппаратов, что в дальнейшем ускорит обслуживание пассажиров», - сказано в письме ООО «Latvijas Sabiedriskais autobuss».

Автотранспортная дирекция не может наказывать перевозчика за длительное время обработки платежа, но в случае серьёзных задержек имеет право применить штрафные санкции.

«Конечно, мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. В то же время, если проблема затянется, мы встретимся с перевозчиком и будем искать другие решения. Перевозчик сам выбрал конкретную кассовую систему. Мы не можем напрямую вмешиваться в его отношения с поставщиком услуги, но можем требовать, чтобы пассажирам предоставлялась качественная услуга и чтобы технические изменения не мешали этому», - уточнила Хейнсберга.

Автотранспортная дирекция получила шесть жалоб на задержки автобусов и медленную работу терминалов. Чтобы избежать очередей, билеты можно приобрести заранее через приложение Mobily.

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