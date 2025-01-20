Зажгли памятный костёр: как на Домской площади вспоминают баррикады 1991 года. ФОТО

В этом году исполняется 34 года со дня январских баррикад 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственно защищали свободу страны от военных атак и противников независимости.

В память об этих исторических событиях в Риге проходит несколько памятных мероприятий, в том числе зажжение костров, выставки и концерты.

Памятный костёр на Домской площади будет гореть до 21.00. Вечером все желающие могут прийти на традиционное пение у костра.

С 10 утра до 6 вечера на Домской площади будет выставлен баррикадный музейный автобус. Музейный автобус Ikaruss с 2010 года работает в качестве передвижной выставки, участвуя во всех мероприятиях под открытым небом, организованных Музеем баррикад 1991 года в Риге и по всей Латвии.

Также с 10:00 до 18:00 на Домской площади в рамках мероприятия, посвященного памяти баррикад, проходит необычная выставка, на которой представлены 12 уникальных произведений искусства — картины из маскировочных сетей. Каждая работа уникальна своей цветовой гаммой и символическим посланием, подчеркивающим солидарность с защитниками Украины и привлекающим внимание к продолжающейся войне, которая уже перевалила за 1000 дней.