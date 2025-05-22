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За необоснованный вызов? Сейм разрешил медикам скорой использовать баллончики

© LETA 22 мая, 2025 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм сегодня в третьем чтении принял поправки к Закону об оказании медицинской помощи, которые предусматривают право сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) использовать газовые баллончики, а также нательные видеокамеры, сообщает ЛЕТА.

В соответствии с принятыми поправками, работники СНМП смогут использовать нательные камеры во время вызовов, если существует угроза жизни или здоровью. Записи будут использоваться для оценки правонарушений, а при необходимости передаваться компетентным органам. Если угрозы жизни или здоровью сотрудников зафиксировано не будет, запись автоматически удалится в течение 48 часов.

Хотя в бригадах СНМП уже имеются кнопки SOS, а в машинах установлены камеры салона, на месте вызова — например, в подъездах, уединённых местах или квартирах — сотрудники зачастую оказываются полностью незащищёнными. Именно в таких ситуациях нательные камеры становятся важной юридической гарантией защиты, подчёркивают в службе.

Поправки также предусматривают возможность применения газового баллончика в случае прямой и немедленной угрозы жизни или здоровью. Его использование будет разрешено только при крайней необходимости — исключительно в целях самообороны. В СНМП подчёркивают, что баллончики не будут применяться без серьёзного основания.

Необходимость этих изменений объясняется стремлением повысить безопасность сотрудников, которые часто сталкиваются с агрессивными пациентами или их родственниками. Руководитель СНМП Лиене Ципуле ранее сообщала о ряде случаев, когда сотрудники службы получали серьёзные травмы — в одном из них человек с ножом ударил медика в грудь.

Сотрудники службы регулярно сталкиваются с вызовами, где присутствуют люди в состоянии опьянения, ведущие себя агрессивно. Это создаёт постоянную угрозу физического нападения. Поэтому газовые баллончики и нательные камеры рассматриваются как важное средство обеспечения безопасности персонала.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что эти поправки — проявление государственной ответственности перед теми, кто ежедневно спасает жизни, не зная, что их ждёт на месте вызова. Министерство давно и целенаправленно работало над реализацией этого стратегического задания.

По данным СНМП, в 2022 году было зафиксировано 10 нападений на медиков, в 2023 году — уже 20.

Как сообщают в службе, эффективность нательных камер подтверждена как в Латвии, так и за рубежом. Например, Рижская муниципальная полиция отмечает значительное снижение числа агрессивных инцидентов после внедрения камер. Аналогичная тенденция наблюдается в службе неотложной помощи Лондона, где камеры стали стандартным оборудованием и эффективно предотвращают эскалацию конфликтов.

Как ранее информировала парламентский секретарь Министерства здравоохранения Даце Клявиня, уже приобретены 200 камер и 810 газовых баллончиков на сумму 301 616 евро. В дальнейшем Минздрав обязуется финансировать эти средства из собственного бюджета.

В настоящее время активно решаются технические вопросы, проходит тестирование камер и подготовка учебной программы. Запланированы дополнительные тренинги для сотрудников по вопросам безопасности на вызовах, управлению конфликтами и действиям в условиях повышенного риска.

СНМП продолжает тесное сотрудничество с Государственной полицией. В случае физической или словесной агрессии в адрес бригад или умышленного повреждения оборудования, служба незамедлительно передаёт информацию в полицию для оценки правонарушения и привлечения виновных к ответственности. В ряде случаев возбуждённые уголовные дела завершились реальными сроками заключения и присуждением моральной и материальной компенсации

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