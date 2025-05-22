Что это? В Латвии эпидемия кражи номерных знаков? — Полиция недоумевает

Зачем украли номера – неизвестно, но, как написал в социальных сетях один из участников группы "Labi dzīvot Piņķos un Babītē" Ваттерс Гинтс: «Та же схема — переведите 25 евро в криптовалюте, и номера будут спрятаны недалеко от машины, в кустах».

Возможно, преступники действительно планировали вымогать деньги с потерпевших. Но пока никто из владельцев пострадавших автомобилей о вымогательстве не заявлял.

По информации ДБДД, стоимость нового номерного знака зависит от его типа и причины замены. В случае утери или кражи стандартного номера потребуется оплатить 14,77 евро за его изготовление и 4,28 евро за присвоение. Для индивидуальных и эксклюзивных номеров предусмотрены более высокие тарифы.