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Выборы: как проголосовать, если состояние здоровья не позволяет выйти из дома

Редакция PRESS 26 мая, 2025 20:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Избиратели, которым по состоянию здоровья затруднительно лично посетить избирательный участок, могут проголосовать на выборах самоуправлений по месту пребывания. Центральная избирательная комиссия напоминает, что такая возможность предусмотрена законом и реализуется по письменному заявлению.

Чтобы проголосовать, например, дома, необходимо подготовить заявление, указав в нём следующие данные:

• имя и фамилию,

• персональный код и номер телефона,

• адрес проживания (включая код домофона, если есть).

Форма заявления — свободная. Срок подачи заявления зависит от места нахождения избирателя:

• если он находится в своём самоуправлении, заявление можно подать с 2 по 7 июня (до 12:00);

• если находится вне места задекларированного места жительства, то:

- до 30 мая, если он размещён в больнице, центре соцпомощи или подобном учреждении,

- до 2 июня, если проживает в частном жилье.

Способы подачи заявления:

• лично или через доверенное лицо (родственника, соседа, опекуна) в ближайший избирательный участок,

• по электронной почте в избирательную комиссию соответствующего самоуправления (в этом случае документ должен быть подписан электронной подписью).

Если избиратель находится за пределами своей административной территории, заявление необходимо подавать:

• в администрацию учреждения (в случае больницы, соццентра и пр.),

• в избирательную комиссию того самоуправления, где он временно проживает (в случае частного жилья).

Напомним: муниципальные выборы пройдут 7 июня, досрочное голосование будет организовано с 2 по 6 июня.

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