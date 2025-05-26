Выборы: как проголосовать, если состояние здоровья не позволяет выйти из дома

Чтобы проголосовать, например, дома, необходимо подготовить заявление, указав в нём следующие данные:
• имя и фамилию,
• персональный код и номер телефона,
• адрес проживания (включая код домофона, если есть).
Форма заявления — свободная. Срок подачи заявления зависит от места нахождения избирателя:
• если он находится в своём самоуправлении, заявление можно подать с 2 по 7 июня (до 12:00);
• если находится вне места задекларированного места жительства, то:
- до 30 мая, если он размещён в больнице, центре соцпомощи или подобном учреждении,
- до 2 июня, если проживает в частном жилье.
Способы подачи заявления:
• лично или через доверенное лицо (родственника, соседа, опекуна) в ближайший избирательный участок,
• по электронной почте в избирательную комиссию соответствующего самоуправления (в этом случае документ должен быть подписан электронной подписью).
Если избиратель находится за пределами своей административной территории, заявление необходимо подавать:
• в администрацию учреждения (в случае больницы, соццентра и пр.),
• в избирательную комиссию того самоуправления, где он временно проживает (в случае частного жилья).
Напомним: муниципальные выборы пройдут 7 июня, досрочное голосование будет организовано с 2 по 6 июня.