«Все изменилось, когда раздался звонок»: пропавший мужчина был найден в лесу без сил

«После суток в лесу Ингус найден», — сегодня сообщили в социальных сетях представители волонтёрской организации Bezvests.lv, занимающейся поиском без вести пропавших людей по всей территории Латвии.

Представители волонтёрской организации Bezvests.lv рассказали, о том, как совместные усилия, настойчивость и отзывчивость людей помогли спасти жизнь:

«13 марта 2025 года пропал Ингус Струпишс. Когда он вечером не вернулся домой, обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам Bezvests.lv. Сначала не было ясно, где именно его искать, поэтому организация вместе с полицией начала собирать и анализировать информацию.

Днём 14 марта 2025 года было принято решение начать поиски в лесном массиве Калнгале. Район поиска был огромным — примерно 4×4 км.

В 15:00 родственники Ингуса начали поиски самостоятельно. В 17:00 к ним присоединились группы добровольцев. Волонтёры разделили территорию на квадраты и начали прочёсывать её с разных сторон. Одни группы обследовали пляж и лес, другие — лесные массивы вдоль посёлка. Параллельно четыре команды операторов дронов из разных поисковых подразделений вели воздушное сканирование территории.

Всё изменилось, когда неожиданно поступил звонок от самого Ингуса. Он сообщил, что находится в лесу, ему холодно, он не может идти, но точное местоположение назвать не смог. Его телефон большую часть времени был выключен.

Полиция сумела определить примерный район, где мог находиться пропавший, и зона поиска сузилась. Группы продолжали прочёсывать местность, проверяя овраги и канавы. Одна из команд дронов заметила источник тепла. В этот сектор немедленно направили поисковую группу.

Ингус был найден, но был полностью обессиленным. Он не мог передвигаться самостоятельно, поэтому было принято решение эвакуировать его на носилках. Спасатели завернули его в термоодеяло и доставили к месту, где могла подъехать скорая помощь.

Поиск пропавших людей — это всегда огромная работа. В ней участвуют не только волонтёры, полиция, кинологи и операторы дронов, но и просто неравнодушные люди: кто-то оставляет важный комментарий в социальных сетях, кто-то делится информацией о возможном местонахождении пропавшего. Именно благодаря совместным усилиям Ингус был найден и спасён.

Организация Bezvests.lv выражает искреннюю благодарность всем, кто участвовал в поиске: полиции, волонтёрам Bezvests.lv и организациям «Поиск пропавших людей», «K9-SOS Поиск людей», «Спасатели пропавших», а также жителям Калнгале, друзьям и близким Ингуса.

Спасибо каждому, кто не остался в стороне!»