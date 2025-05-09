Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Инвестировав 4,2 миллиона евро, OOO Centrālā laboratorija создало самую современную лабораторию в странах Балтии

Реклама Редакция PRESS 9 мая, 2025 10:10

Реклама

7 мая на улице Греду, 4а, в Риге ООО Centrālā laboratorija открыло самую современную клиническую лабораторию в Балтии, в создание которой было инвестировано 4,2 миллиона евро. Новая автоматизированная лаборатория является одним из самых амбициозных инвестиционных проектов предприятия, а также входит в число крупнейших инвестиций частного сектора в латвийскую систему здравоохранения за последние годы.

Новая автоматизированная лаборатория ООО Centrālā laboratorija оснащена оборудованием последнего поколения, которое позволяет проводить до 5000 тестов в час, ускоряя время подготовки результатов на 25%. Создание новой лаборатории увеличило возможности проведения исследований в ООО Centrālā laboratorija на 50%. Благодаря новому оборудованию и автоматизации дополнительные ресурсы направляются также  на разработку и внедрение новых и инновационных видов анализов.

"Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в наших людей и в будущее страны. Важно, что у нас развиваются современные диагностические возможности. Благодаря этому точные и своевременные исследования становятся более доступными для жителей Латвии, а также укрепляются позиции Латвии в предоставлении высококачественных услуг на международном уровне", - отметила премьер-министр Латвийской Республики Эвика Силиня.

Как сказала председатель правления ООО Centrālā laboratorija Зане Кактиня, новая инфраструктура еще больше повышает точность, скорость подготовки результатов и производительность лаборатории: “Мы рады возможности предложить латвийским пациентам диагностику мирового уровня и развивать сотрудничество с медицинскими специалистами по всему Балтийскому региону. Создав самую современную автоматизированную лабораторию в странах Балтии, мы заложили фундамент будущего для современной диагностики".

Важность лабораторных услуг и инвестиций в здравоохранение и экономику Латвии в целом высоко оценил министр экономики Викторс Валайнис, подчеркнув, что «объединение инноваций, науки и практических решений принесло пользу как общественному здоровью, так и экономике в целом. Centrālā laboratorija, сделав столь масштабные и значимые для экономики Латвии инвестиции, продемонстрировала также амбиции и способность наших местных предпринимателей и инвесторов работать в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Этот проект является прекрасным примером того, что частный сектор в Латвии может внести существенный вклад в развитие здравоохранения и доступности услуг для пациентов, одновременно повышая конкурентоспособность Латвии в Балтийском регионе и создавая экспортный потенциал”.

Значимость лабораторных исследований и своевременной диагностики для здоровья населения и доступности услуг подчеркнул директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс: «Создание новой автоматизированной лаборатории является существенным приобретением для системы здравоохранения Латвии, ведь современная диагностика является основой эффективной профилактики и лечения заболеваний. Инвестиции, осуществляемые Centrālā laboratorija, расширяют доступность высококачественных лабораторных услуг по всей Латвии, которые имеют решающее значение для диагностики заболеваний и последующего процесса лечения, позволяя врачам принимать более точные и быстрые решения о необходимом пациентам лечении. Таким образом, общий цикл лечения становится более эффективным, а потенциальные затраты снижаются”.

ООО Centrālā laboratorija предоставляет пациентам возможность сдать анализы в более чем 100 филиалах или пунктах приема анализов по всей Латвии. Лабораторные анализы проводятся в 13 лабораториях, что позволяет получать результаты максимально быстро и с максимальной точностью. Новая автоматизированная лаборатория оснащена оборудованием последнего поколения - самым современным во всех странах Балтии, что позволяет значительно повысить мощность и скорость проведения исследований, гарантируя высокую точность результатов.

Фотогалерея
1 из 9
2 из 9
3 из 9
4 из 9
5 из 9
6 из 9
7 из 9
8 из 9
9 из 9

О Centrālā laboratorija:

ООО Centrālā laboratorija является самой современной лабораторией в странах Балтии и одним из крупнейших поставщиков высококачественных лабораторных услуг в Латвии с самой широкой сетью филиалов в стране, которая обеспечивает пациентам и врачам быстрый и удобный доступ к исследованиям.

ООО Centrālā laboratorija каждый рабочий день обслуживает в среднем 7500 пациентов и предлагает более 1000 различных видов анализов.

www.laboratorija.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать