Инвестировав 4,2 миллиона евро, OOO Centrālā laboratorija создало самую современную лабораторию в странах Балтии Реклама Редакция PRESS 9 мая, 2025 10:10 Реклама

7 мая на улице Греду, 4а, в Риге ООО Centrālā laboratorija открыло самую современную клиническую лабораторию в Балтии, в создание которой было инвестировано 4,2 миллиона евро. Новая автоматизированная лаборатория является одним из самых амбициозных инвестиционных проектов предприятия, а также входит в число крупнейших инвестиций частного сектора в латвийскую систему здравоохранения за последние годы.

Новая автоматизированная лаборатория ООО Centrālā laboratorija оснащена оборудованием последнего поколения, которое позволяет проводить до 5000 тестов в час, ускоряя время подготовки результатов на 25%. Создание новой лаборатории увеличило возможности проведения исследований в ООО Centrālā laboratorija на 50%. Благодаря новому оборудованию и автоматизации дополнительные ресурсы направляются также на разработку и внедрение новых и инновационных видов анализов.

"Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в наших людей и в будущее страны. Важно, что у нас развиваются современные диагностические возможности. Благодаря этому точные и своевременные исследования становятся более доступными для жителей Латвии, а также укрепляются позиции Латвии в предоставлении высококачественных услуг на международном уровне", - отметила премьер-министр Латвийской Республики Эвика Силиня.

Как сказала председатель правления ООО Centrālā laboratorija Зане Кактиня, новая инфраструктура еще больше повышает точность, скорость подготовки результатов и производительность лаборатории: “Мы рады возможности предложить латвийским пациентам диагностику мирового уровня и развивать сотрудничество с медицинскими специалистами по всему Балтийскому региону. Создав самую современную автоматизированную лабораторию в странах Балтии, мы заложили фундамент будущего для современной диагностики".

Важность лабораторных услуг и инвестиций в здравоохранение и экономику Латвии в целом высоко оценил министр экономики Викторс Валайнис, подчеркнув, что «объединение инноваций, науки и практических решений принесло пользу как общественному здоровью, так и экономике в целом. Centrālā laboratorija, сделав столь масштабные и значимые для экономики Латвии инвестиции, продемонстрировала также амбиции и способность наших местных предпринимателей и инвесторов работать в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Этот проект является прекрасным примером того, что частный сектор в Латвии может внести существенный вклад в развитие здравоохранения и доступности услуг для пациентов, одновременно повышая конкурентоспособность Латвии в Балтийском регионе и создавая экспортный потенциал”.

Значимость лабораторных исследований и своевременной диагностики для здоровья населения и доступности услуг подчеркнул директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс: «Создание новой автоматизированной лаборатории является существенным приобретением для системы здравоохранения Латвии, ведь современная диагностика является основой эффективной профилактики и лечения заболеваний. Инвестиции, осуществляемые Centrālā laboratorija, расширяют доступность высококачественных лабораторных услуг по всей Латвии, которые имеют решающее значение для диагностики заболеваний и последующего процесса лечения, позволяя врачам принимать более точные и быстрые решения о необходимом пациентам лечении. Таким образом, общий цикл лечения становится более эффективным, а потенциальные затраты снижаются”.

ООО Centrālā laboratorija предоставляет пациентам возможность сдать анализы в более чем 100 филиалах или пунктах приема анализов по всей Латвии. Лабораторные анализы проводятся в 13 лабораториях, что позволяет получать результаты максимально быстро и с максимальной точностью. Новая автоматизированная лаборатория оснащена оборудованием последнего поколения - самым современным во всех странах Балтии, что позволяет значительно повысить мощность и скорость проведения исследований, гарантируя высокую точность результатов.

Фотогалерея 1 из 9 2 из 9 3 из 9 4 из 9 5 из 9 6 из 9 7 из 9 8 из 9 9 из 9

О Centrālā laboratorija:

ООО Centrālā laboratorija является самой современной лабораторией в странах Балтии и одним из крупнейших поставщиков высококачественных лабораторных услуг в Латвии с самой широкой сетью филиалов в стране, которая обеспечивает пациентам и врачам быстрый и удобный доступ к исследованиям.

ООО Centrālā laboratorija каждый рабочий день обслуживает в среднем 7500 пациентов и предлагает более 1000 различных видов анализов.

www.laboratorija.lv