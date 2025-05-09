Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

На вас нет штрафов? Вы уверены? Если с банковского счёта неожиданно списали деньги

«Семь секретов» 9 мая, 2025 15:13

ЧП и криминал 0 комментариев

"С моего счета вдруг исчезли деньги. В банке мне сказали, что они выполнили распоряжение судебного исполнителя, но отказались мне предоставить документ, так как он адресован только банку. Сказали обращаться к исполнителю. Но в последние несколько лет против меня не было ни одного судебного дела. Имел ли право исполнитель взыскать с меня деньги по неизвестному мне делу и без извещения? Куда жаловаться на его незаконные действия?".

После вступления судебного решения в законную силу начинается срок для его добровольного исполнения. Этот срок указывается в самом решении. Если ответчик не исполняет решение в установленный срок, истец может обратиться в суд за исполнительным листом, а затем к судебному исполнителю для принудительного исполнения.

В исполнительном листе указываются, помимо прочего, данные суда, дата и суть решения, дата его вступления в силу, а также персональные данные и адреса сторон.

Согласно положениям Гражданско-процессуального закона, исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в течение 10 лет. Если взыскиваются периодические платежи (например, алименты), срок рассчитывается отдельно по каждому из них.

Действия судебного исполнителя

Судебный исполнитель, получив исполнительный лист, обязан уведомить должника о начале процесса по взысканию. Он может это сделать, отправив уведомление через официальную электронную почту (если есть) или по почте на задекларированный адрес должника, а может вручить лично или через совершеннолетнего члена семьи. Если адрес неизвестен, то уведомление публикуется в Latvijas Vēstnesis.

Следовательно, вы могли не получить уведомление исполнителя, если не имеете официальной электронной почты, сменили место жительства, фактически не проживаете по задекларированному адресу или уведомление было передано члену вашей семьи, а он его не передал вам.

Многие люди не отслеживают публикации в Latvijas Vēstnesis, поэтому, если судебный исполнитель опубликовал извещение в данном издании, вы могли и не узнать, что в отношении вас начато исполнительное производство.

Кроме того, поскольку исполнительный лист может быть подан для исполнения в течение 10 лет, то дело могло быть старым - например, касающимся штрафа или задолженности, о которых вы уже забыли или считали закрытыми.

Можно ли самостоятельно узнать о наличии исполнительного производства

Проверить наличие исполнительных дел можно, зарегистрировавшись на сайте электронных аукционов: https://izsoles.ta.gov.lv, в разделе «Мои исполнительные дела».

Здесь вы найдете номер исполнительного дела, дату его регистрации и статус, информацию о взыскателе, должнике и судебном исполнителе, номер исполнительного документа, суть требования, информацию об общей сумме долга и сумме расходов на исполнение решения.

Если информация окажется неполной, то для ее уточнения можно напрямую обратиться к указанному судебному исполнителю.

Список исполнителей и их контактные данные вы найдете на сайте Совета присяжных судебных исполнителей по адресу: www.lzti.lv.

Если ваши права нарушены

Если выяснится, что вас не уведомили о взыскании ни одним из установленных законом способов, это может считаться нарушением процедуры и поводом для обжалования. В таком случае вы вправе обратиться к исполнителю за разъяснениями и копией исполнительного документа, а также направить жалобу в Совет присяжных судебных исполнителей (контактные телефоны: 67290005, 67290006).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 26 реакций
Комментарии (0) 26 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать