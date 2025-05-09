На вас нет штрафов? Вы уверены? Если с банковского счёта неожиданно списали деньги

После вступления судебного решения в законную силу начинается срок для его добровольного исполнения. Этот срок указывается в самом решении. Если ответчик не исполняет решение в установленный срок, истец может обратиться в суд за исполнительным листом, а затем к судебному исполнителю для принудительного исполнения.

В исполнительном листе указываются, помимо прочего, данные суда, дата и суть решения, дата его вступления в силу, а также персональные данные и адреса сторон.

Согласно положениям Гражданско-процессуального закона, исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в течение 10 лет. Если взыскиваются периодические платежи (например, алименты), срок рассчитывается отдельно по каждому из них.

Действия судебного исполнителя

Судебный исполнитель, получив исполнительный лист, обязан уведомить должника о начале процесса по взысканию. Он может это сделать, отправив уведомление через официальную электронную почту (если есть) или по почте на задекларированный адрес должника, а может вручить лично или через совершеннолетнего члена семьи. Если адрес неизвестен, то уведомление публикуется в Latvijas Vēstnesis.

Следовательно, вы могли не получить уведомление исполнителя, если не имеете официальной электронной почты, сменили место жительства, фактически не проживаете по задекларированному адресу или уведомление было передано члену вашей семьи, а он его не передал вам.

Многие люди не отслеживают публикации в Latvijas Vēstnesis, поэтому, если судебный исполнитель опубликовал извещение в данном издании, вы могли и не узнать, что в отношении вас начато исполнительное производство.

Кроме того, поскольку исполнительный лист может быть подан для исполнения в течение 10 лет, то дело могло быть старым - например, касающимся штрафа или задолженности, о которых вы уже забыли или считали закрытыми.

Можно ли самостоятельно узнать о наличии исполнительного производства

Проверить наличие исполнительных дел можно, зарегистрировавшись на сайте электронных аукционов: https://izsoles.ta.gov.lv, в разделе «Мои исполнительные дела».

Здесь вы найдете номер исполнительного дела, дату его регистрации и статус, информацию о взыскателе, должнике и судебном исполнителе, номер исполнительного документа, суть требования, информацию об общей сумме долга и сумме расходов на исполнение решения.

Если информация окажется неполной, то для ее уточнения можно напрямую обратиться к указанному судебному исполнителю.

Список исполнителей и их контактные данные вы найдете на сайте Совета присяжных судебных исполнителей по адресу: www.lzti.lv.

Если ваши права нарушены

Если выяснится, что вас не уведомили о взыскании ни одним из установленных законом способов, это может считаться нарушением процедуры и поводом для обжалования. В таком случае вы вправе обратиться к исполнителю за разъяснениями и копией исполнительного документа, а также направить жалобу в Совет присяжных судебных исполнителей (контактные телефоны: 67290005, 67290006).