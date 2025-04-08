Министерство сообщения отмечает, что, согласно текущим прогнозам, полис OCTA для электросамокатов, аналогичных мопедам, может стоить от 24 до 50 евро в год.

В министерстве отмечают, что в прошлом году также вступили в силу более строгие требования к использованию электросамокатов. В том числе водителям электросамокатов в возрасте до 17 лет при езде на этом микросредстве передвижения обязательно надевать защитный шлем, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательна одежда со светоотражающими элементами, например, светоотражающий жилет.

Чтобы минимизировать потенциальные риски, водители электросамокатов должны двигаться со скоростью, не угрожающей безопасности дорожного движения и не превышающей максимально разрешенную скорость в 25 километров в час. Движение по проезжей части разрешается только в местах, где разрешенная скорость не превышает 50 км/ч.

При движении по тротуару скорость должна быть минимальной — с учетом приоритета пешеходов.