Речь идёт не о кислороде в воздухе, а о растворённом кислороде, без которого не могут нормально существовать рыбы, моллюски, микроорганизмы и многие другие обитатели воды.
Его уровень снижается сразу в океанах, прибрежных зонах, реках, озёрах и ручьях. Главными причинами называют потепление воды, загрязнение питательными веществами и изменения в движении глубоководных слоёв.
Чем теплее вода, тем хуже она удерживает кислород. Дополнительную проблему создают удобрения и сточные воды, попадающие в водоёмы. Они вызывают бурный рост водорослей, а после их гибели бактерии расходуют огромное количество кислорода.
В результате появляются зоны, где водным животным становится трудно или невозможно выжить. Рыба уходит в другие районы, гибнет или оказывается запертой в уменьшающихся участках пригодной воды.
Даже морские млекопитающие, которые дышат воздухом, не защищены от последствий. Киты, дельфины и тюлени могут лишиться привычной добычи, поскольку рыба меняет маршруты или исчезает из отдельных районов.
Падение уровня кислорода влияет не только на животных. Оно нарушает химические и биологические процессы, которые помогают океанам и пресным водоёмам поглощать углерод и регулировать климат.
Учёные считают проблему настолько серьёзной, что предлагают включить потерю кислорода в воде в список главных угроз стабильности планеты наряду с изменением климата, загрязнением, исчезновением видов и закислением океана.
Особенно тревожно то, что некоторые изменения могут сохраняться столетиями. Даже если человечество сократит загрязнение и выбросы, отдельным экосистемам может понадобиться больше времени на восстановление, чем длится человеческая жизнь.
Под поверхностью вода может выглядеть совершенно обычной. Но для её обитателей привычный мир уже становится местом, где всё труднее дышать.
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