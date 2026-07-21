В результате появляются зоны, где водным животным становится трудно или невозможно выжить. Рыба уходит в другие районы, гибнет или оказывается запертой в уменьшающихся участках пригодной воды.

Даже морские млекопитающие, которые дышат воздухом, не защищены от последствий. Киты, дельфины и тюлени могут лишиться привычной добычи, поскольку рыба меняет маршруты или исчезает из отдельных районов.

Падение уровня кислорода влияет не только на животных. Оно нарушает химические и биологические процессы, которые помогают океанам и пресным водоёмам поглощать углерод и регулировать климат.