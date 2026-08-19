Он добавил, что и рыночная цена латвийского «долга» выше именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского союза (ЕС). Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами.

Кулбергс отметил, что каждый евро, вложенный в укрепления на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. «Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности. Это предложение наиболее эффективного размещения капитала», — рассуждает политик.

Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах и Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага.