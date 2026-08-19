Интернет-издание «Politico» на этой неделе сообщило, что Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 млрд евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России.
Политик пояснил агентству ЛЕТА, что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 млрд дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше, следовательно, образуется разница. За семь лет эти 7 млрд евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подсчитал Кулбергс.
Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. «Если граница держится, повышается безопасность и в Баварии, и в других европейских регионах, независимо от того, платит ли за это Бавария. Когда выгоды общие, а издержки территориально сконцентрированы, результат всегда один: недостаточные инвестиции», — считает премьер-министр Латвии.
Он добавил, что и рыночная цена латвийского «долга» выше именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского союза (ЕС). Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами.
Кулбергс отметил, что каждый евро, вложенный в укрепления на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. «Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности. Это предложение наиболее эффективного размещения капитала», — рассуждает политик.
Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах и Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага.
По словам Кулбергса, 7 млрд — это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 трлн евро и 5,3% от 131 млрд евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 млн европейцев это составляет 2,23 евро в год. «Одна чашка кофе раз в год», — подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год.
Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг — то есть по сути из средств латвийских школ, больниц и пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия.
«Европа может платить за свою границу в евро. Или же Латвия заплатит людьми», — подчеркнул Кулбергс.
Он добавил, что если ЕС не может найти 2,23 евро на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП. Вопрос в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС. Этот пункт гласит, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особых черт политики безопасности и обороны некоторых государств-членов.
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