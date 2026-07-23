Примерно 4,45 миллиарда лет назад молодая Земля столкнулась с другой планетой размером примерно с Марс. Её называют Тейей.
Это была не встреча двух небольших астероидов. Энергия удара примерно в 100 миллионов раз превышала мощность столкновения, после которого исчезли динозавры.
Большая часть Тейи была поглощена Землёй. Расплавленные обломки обеих планет выбросило на орбиту, где они постепенно собрались в шар.
Так появилась Луна.
Эта история давно считалась наиболее вероятным объяснением происхождения земного спутника. Но оставалась одна проблема: столкновение было настолько мощным, что должно было расплавить и перемешать почти всю планету.
Следы прежней Земли, существовавшей до катастрофы, должны были исчезнуть.
Теперь учёные считают, что нашли то, что пережило даже этот удар.
Исследователи изучили древние породы примерно из 20 районов мира. Среди них были образцы из Канады, где сохранились одни из старейших камней на планете.
Искали они не кусок неизвестной планеты и не необычный минерал, а едва заметное химическое отклонение.
Внимание привлёк калий. Этот элемент остаётся в верхних слоях планеты и не стремится полностью уйти к ядру, поэтому он способен хранить следы очень далёкого прошлого.
У калия существуют разные варианты, которые называются изотопами. Они почти одинаковы, но немного отличаются массой.
В некоторых древних породах обнаружили небольшой дефицит калия-40. Обычное плавление, охлаждение и движение земной коры не могли создать такую картину.
Поэтому учёные предположили, что перед ними химический отпечаток той самой первоначальной Земли.
Планеты можно сравнить с людьми, у которых есть собственные отпечатки пальцев. У каждой свой набор элементов и их соотношений.
Химический состав современной Земли не совпадает с найденным древним следом. Чтобы получить сегодняшнюю планету, к первоначальной Земле пришлось бы добавить ещё примерно 9–12 процентов вещества из космоса.
Именно столько могла принести погибшая Тейя.
Получается, что наша планета не просто пережила чудовищное столкновение. После него она стала другой.
Железо Тейи, вероятно, опустилось к центру Земли и увеличило её ядро. Благодаря движению жидкого железа внутри планеты возникает магнитное поле.
Оно защищает атмосферу от солнечных частиц и космического излучения.
Без дополнительного железа ядро могло оказаться меньше, а магнитное поле слабее. Солнечный ветер постепенно сдувал бы атмосферу и лишал планету воды.
Земля могла превратиться в более сухой и холодный мир.
Тейя принесла и дополнительный калий-40. При его радиоактивном распаде выделяется тепло, которое помогает сохранять земную мантию горячей и подвижной.
Именно движение мантии заставляет перемещаться континенты.
Без этого внутреннего тепла тектонические плиты могли остановиться или вообще не начать движение. Тогда нарушился бы круговорот углерода, от которого зависит климат планеты.
Даже Луна оказалась не просто красивым фонарём в ночном небе.
Её притяжение создаёт приливы. Некоторые исследователи предполагают, что миллиарды лет назад вода регулярно заполняла небольшие прибрежные бассейны, затем испарялась и возвращалась снова.
Такие циклы могли помочь появлению первых сложных молекул, из которых позднее возникла жизнь.
Сама Тейя исчезла. От неё не осталось отдельной планеты, названия на карте звёздного неба или собственного спутника.
Но часть её железа, тепла и вещества до сих пор находится под нашими ногами.
А самый заметный обломок каждую ночь поднимается над горизонтом.
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