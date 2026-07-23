Это была не встреча двух небольших астероидов. Энергия удара примерно в 100 миллионов раз превышала мощность столкновения, после которого исчезли динозавры.

Большая часть Тейи была поглощена Землёй. Расплавленные обломки обеих планет выбросило на орбиту, где они постепенно собрались в шар.