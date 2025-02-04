В Польше разбился автобус Ecolines Рига-Берлин: людей вытаскивали шесть часов

Автобус Ecolines выехал из Риги в 18:30, а по информации польских пожарных-спасателей, ДТП произошло около 02:30 по местному времени на трассе Белосток — Августов, недалеко от деревни Броды. В автобусе находилось 10 пассажиров.

Водитель легкового автомобиля, 19-летний молодой человек, скончался на месте.

Спасатели использовали пневматическое оборудование, чтобы извлечь водителя автобуса, зажатого в салоне. Он был госпитализирован.

Двое пострадавших с легкими травмами отказались от госпитализации и получили медицинскую помощь на месте.

Для пассажиров, среди которых были граждане Латвии и Литвы, был организован сменный автобус, который доставил их в конечный пункт назначения.

"Ночь выдалась тяжелой, наша работа длилась более шести часов", — рассказали польские спасатели журналистам.

По предварительным данным, в Toyota находился только водитель. В результате столкновения автомобиль оказался под автобусом.

Из-за аварии движение на трассе было перекрыто в обоих направлениях на несколько часов.

Обстоятельства происшествия расследуются полицией.