В заявлении поясняется, что в совет поступило письмо от другого уполномоченного органа государственного управления, в котором содержится информация о проверке содержания сайтов «kanevskadm.ru», «контракт23.рф», «korvesti.ru», «vostokmedia.com», «spasskmr.ru», «dalnegorsk-mo.ru», «infpol.ru», «ks87.ru», «ulanmedia.ru».

Установлено, что распространяемый в них контент противоречит интересам безопасности информационного пространства Латвии и национальной безопасности. Они распространяют контент, направленный на оправдание и поддержку войны России в Украине и военных преступлений, совершенных Россией.

По данным совета, восемь из этих веб-сайтов направлены на укрепление исторического понимания Россией Второй мировой войны, уделяя особое внимание военным достижениям Советской Армии и прославлению памяти советских солдат. В этом контексте особое внимание уделяется празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны 9 мая текущего года.

В свою очередь, оценка сайта «контракт23.рф» показывает, что он служит специальной площадкой для вербовки военнослужащих в Краснодарском крае России для участия в военных действиях, развязанных Россией в Украине.

Ранее NEPLP уже принимала аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

