В Латвии рост цен на жилье в третьем квартале был быстрее, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Самый стремительный рост цен на жилье в годовом выражении зафиксирован в Болгарии (+16,5%), за ней следуют Польша (+14,4%), Венгрия (+13,4%), Хорватия (+12,3%) и Нидерланды (+10,3%). В Литве цены на жилье выросли на 8,9%, а в Эстонии - на 6,4%.

Цены на жилье в третьем квартале в годовом выражении увеличились в 22 странах ЕС, о которых доступны данные, а снизились - в четырех странах: во Франции (-3,5%), Финляндии (-2,8%), Люксембурге (-1,7%) и Германии (-0,7%).

В среднем по странам ЕС в годовом выражении в июле-сентябре цены на жилье выросли на 3,8%, а в еврозоне - на 2,6%. В квартальном сравнении цены на жилье как в ЕС, так и в еврозоне в третьем квартале выросли на 1,4%.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами цены на жилье в третьем квартале выросли в 24 странах ЕС, но самый стремительный рост был в Болгарии (+3,9%), затем следуют Португалия (+3,7%), Нидерланды (+3,6%) и Латвия (+3,5%). В Литве цены на жилье выросли на 1%. В то же время спад зарегистрирован в Финляндии (-0,6%) и Эстонии (-0,5%).

Данные по Греции недоступны.