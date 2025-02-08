В Латвии могут внедрить депозитную систему для электронных сигарет — впервые в мире

Как стало известно, первые пять устройств для приема депозита одноразовых электронных сигарет могут быть установлены к августу. Всего в Латвии планируется разместить около 50 таких устройств, но Министерство климата и энергетики еще должно довести до ума соответствующие правила в сфере утилизации отходов.

Какой будет плата за депозит, пока неизвестно.

В отличие от депозитной системы для упаковки напитков, для электронных сигарет она не будет обязательной. Изготовители и торговцы будут устанавливать ее по желанию. На одноразовых электронных сигаретах будет опознавательный знак, а деньги за внесенный депозит будут возвращены на счет.

Уже подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве между Министерством климата и энергетики, Ассоциацией предприятий по утилизации отходов и Ассоциацией продуктов, не содержащих табак.

Изготовитель устройств для депозитной системы - Wingo Deposit. На предприятии рассказали, что система будет принимать использованные вейпы и без особой маркировки. Фактически это означает, что можно будет сдать и продукцию, приобретенную на нелегальном рынке, которая становится все более популярной в Латвии.

Предприятие Latvijas zaļais punkts, в свою очередь, поясняет, что депозитная система для электронных сигарет не решит существенным образом проблемы в сфере утилизации отходов, но принесет пользу в том плане, что изъятие этих устройств из общей массы отходов уменьшит, в частности, вероятность возникновения пожаров в центрах сортировки.