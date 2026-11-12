Он отметил, что в настоящее время безалкогольные напитки стали одним из главных предметов обсуждения при рассмотрении изменений акцизного налога. Однако если цель государственной политики заключается в сокращении общего потребления сахара, необходимо оценивать и другие категории продуктов, считает Затлерс.
По его словам, латвийские производители напитков в последние годы целенаправленно работают над улучшением состава своей продукции. Отрасль расширила ассортимент напитков с пониженным содержанием сахара, а также изменила рецептуру уже существующих продуктов, чтобы уменьшить количество сахара в них.
Cēsu alus стала одной из компаний, присоединившихся к меморандуму о сотрудничестве по улучшению состава пищевых продуктов. За последние годы предприятие сократило содержание сахара в своих напитках в среднем на 20%, а также выпустило на рынок несколько функциональных напитков без сахара.
Производители стремятся найти баланс между вкусом, качеством и спросом потребителей на более здоровые продукты, в том числе с пониженным содержанием сахара.
Сокращение количества сахара требует изменения рецептуры, оценки сырья и технологических решений, тестирования продукции и изучения вкусовых предпочтений покупателей. При этом производитель должен предложить продукт с улучшенным составом, который сохраняет качество и остаётся конкурентоспособным на рынке, пояснил Затлерс.
Поэтому, по мнению Cēsu alus, налоговая политика должна поддерживать подобные инвестиции.
Затлерс отметил, что если производитель сокращает количество сахара в продукте, но налоговая система всё равно создаёт дополнительные расходы даже для напитков с низким содержанием сахара, государство тем самым снижает стимулы для дальнейшей разработки такой продукции.
Cēsu alus предлагает с 2028 года полностью освободить от акцизного налога безалкогольные напитки с содержанием сахара до четырёх граммов на 100 миллилитров, а также напитки без добавленных подсластителей.
Для остальных напитков с содержанием сахара до восьми граммов на 100 миллилитров компания предлагает сохранить действующую пониженную ставку акциза. Для напитков, содержащих более восьми граммов сахара на 100 миллилитров, предлагается предусмотреть умеренное повышение налога на 5%.
В компании считают, что такой подход создаст для производителей понятный стимул продолжать сокращать содержание сахара, одновременно предоставляя потребителям более широкий выбор.
При этом важно, чтобы принципы налогообложения различных категорий продукции были последовательными и основывались на чётко определённых целях государственной политики.
Затлерс подчеркнул, что при выборе продуктов люди руководствуются не только их составом, но и ценой, вкусом и привычками.
«Если мы хотим способствовать снижению потребления сахара, такие альтернативы должны быть не только доступными, но и конкурентоспособными по цене. Поэтому важно, чтобы налоговая политика не создавала дополнительных препятствий для продуктов с пониженным содержанием сахара», — заявил он.
В то же время государству следует рассмотреть возможность расширения налоговой базы.
Если обсуждается дополнительная налоговая нагрузка на продукты с высоким содержанием сахара, аналогичную оценку необходимо провести и в отношении других категорий продовольствия.
Это позволило бы более объективно рассчитать возможные поступления в бюджет и справедливее распределить налоговую нагрузку между участниками рынка, пояснил член правления Cēsu alus.
Как сообщалось ранее, в прошлом году правительство поддержало поправки к закону «Об акцизном налоге», предусматривающие повышение акциза на безалкогольные напитки с 2028 года.
Согласно одобренным изменениям, ставки должны увеличиться:
- На 8,1% — для безалкогольных напитков с содержанием сахара менее восьми граммов на 100 миллилитров.
- На 14,3% — для напитков с содержанием сахара от восьми граммов на 100 миллилитров.
- На 23,8% — для энергетических напитков.
Кроме того, для энергетических напитков предусмотрено установление отдельной ставки акцизного налога.
В прошлом году оборот Cēsu alus составил 91,751 миллиона евро, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. Прибыль компании сократилась в 3,3 раза — до 1,065 миллиона евро.
Предприятие Cēsu alus зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 8,31 миллиона евро. Крупнейшим владельцем компании является финский концерн Olvi, которому принадлежит 99,88% акций.
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