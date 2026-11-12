По его словам, латвийские производители напитков в последние годы целенаправленно работают над улучшением состава своей продукции. Отрасль расширила ассортимент напитков с пониженным содержанием сахара, а также изменила рецептуру уже существующих продуктов, чтобы уменьшить количество сахара в них.

Cēsu alus стала одной из компаний, присоединившихся к меморандуму о сотрудничестве по улучшению состава пищевых продуктов. За последние годы предприятие сократило содержание сахара в своих напитках в среднем на 20%, а также выпустило на рынок несколько функциональных напитков без сахара.