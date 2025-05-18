В Латгалии готовится операция по отлову енота; зачем его ловить?

Действовать таким образом предписывает регламент Европарламента и Совета Европы, поскольку енот является так называемым инвазивным, или заносным видом. В Латвии в дикой природе до этого енот был обнаружен всего один раз - пару лет назад в Риге.

Енот-полоскун (Procyon lotor) - животное всеядное, хорошо лазает по деревьям, в плане корма он менее прихотлив, чем большинство местных хищников. Например, волки по деревьям не лазают и птичьи яйца и птенцов из дупел не достают. Кроме того, еноты переносят 12 различных патогенов и паразитов, опасных как для других животных, так и для людей.

Популяризатор природы и депутат Сейма Ингмарс Лидака рассказал изданию Kas Jauns Avīze, что есть только два варианта, откуда мог взяться енот в Латгалии: он либо пришел из Литвы, либо сбежал из неволи. В Литве уже имеется две небольших отдельных популяции енотов.

"Енот не особо мигрирует, но было бы совершенно неудивительно, если бы он пришел из Литвы. В Европе еноты встречаются во многих странах. В 1930-е годы их завозили и выпускали на волю в Германии, на юге России, они прижились в Австрии, Швейцарии, Бельгии, причем уже давно", - поясняет Лидака. В итальянском регионе Ломбардия образовалась стабильная популяция, на севере Франции несколько енотов выпустили на волю в 1966-м американцы с базы ВВС США.

Держать дома этих зверей непросто. "Еноты очень привлекательны, но подвижны, очень хорошо лазают - забраться наверх по занавескам для них не проблема. Поскольку они ведут ночной образ жизни, в квартире они могут создавать большие затруднения", - рассказывает депутат.

В Рижском зоопарке уже девять лет обитает енот Ешка. Его конфисковали инспектора УОП в Риге, он жил в квартире и был здорово перекормлен.

"Около 40% рациона енота составляют фрукты, кормить его печеньем и другими лакомствами вредно. Когда Ешку начали кормить нормальным кормом, его вес за год нормализовался. Беда животных, живущих в квартирах, - их кормят неподходящим и ненормированным кормом. В зоопарке условия драконовские: норма и не грамма больше".

Еноты едят, тщательно промывая пищу в воде, что может быть связано с тем, как они питаются в дикой природе, где они пытаются найти на ощупь в мутной воде моллюсков, рачков, лягушек, мелких рыбок. "В Латвии очень много бобров, и пруды, образовавшиеся из-за бобровых плотин, подходят енотам для проживания", - рассуждает знаток дикой природы.

Лидака также призывает не путать енота с похожей на него енотовидной собакой: они оба относятся к отряду хищных, но к разным семействам. Енотовидная собака входит в семейство псовых, а енот - в семейство енотовых.

И в Америке, и в Европе енот во многих местах становится неприятным соседом, потому что он не боится по ночам заходить во дворы, залезать в кладовки и хлева. В Америке их называют бандитами и ворами, чему способствует еще и черная маска на лице.

Латвийский климат енотам не помеха - как и енотовидные собаки, они зимой впадают в спячку. Для латвийской фауны они нежелательны, потому что создают ненужную конкуренцию в борьбе за пищу и за территорию.

"Когда-то завезли енотовидных собак и больше не смогли от них избавиться. Причем этих зверей охотники очень не любят стрелять, потому что шкурки ничего не стоят, с учетом борьбы против натурального меха. Еще один специфический хищник в Латвии не нужен", - напоминает Лидака.

На вопрос, удастся ли поймать пришельца, депутат дает такой ответ: "Если он убежал из неволи, он может искать контакта с людьми. Если он дикий, это может быть не так уж просто - он активен ночью, а днем может спать в каком-нибудь дупле, где его тяжело найти".

Енот является инвазивным видом европейского уровня. В неволе разрешается держать только стерилизованных енотов - если сбежит, то пусть хотя бы не размножается. Как обстоит дело в данном случае, неизвестно. УОП призывает быть внимательными и о каждом замеченном инвазивном виде сообщать на сайт Invazivs.lv.