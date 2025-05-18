Экс-председатель совета airBaltic считает увольнение Гаусса ошибкой; почему?

Васкс подчеркивает: непонятно, как предприятие может говорить о выходе на биржу, если у него нет четкой команды руководства. "Ни в одной инвестиционной среде не принято вкладывать в предприятие, оставшееся без лидера. Так просто не бывает", - заявляет он. По его мнению, Гаусс обладал способностью убеждать и продвигать сложные процессы, и это могло помочь достигнуть минимальных целей IPO, несмотря даже на вызовы рынков.

Пока руководителем был Гаусс, часть флота долгое время простаивала из-за дефектов двигателей, и убытки в 2023 году превысили 120 млн евро. Тем не менее Васкс подчеркивает, что команда предприятия действовала ответственно: активно сотрудничала с партнерами, в том числе с изготовителями двигателей, делала все возможное в сложной рыночной ситуации. "Эти люди трудились без продыха, с искренним желанием вытянуть предприятие", - говорит он.

Васкс признает: если бы он до сих пор возглавлял совет, он бы ушел вместе с Гауссом, заявляя о единой ответственности. Он называет увольнение Гаусса ошибкой и считает, что при отсутствии четкого плана у акционеров такой шаг скорее вредит, чем дает решения. "Если мы хотим говорить о бирже, у нас прежде всего должны быть руководство, стратегия и честность по отношению к обществу", - подводит итог Васкс.