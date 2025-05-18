Десять минут ждали «неотложку»… Рижане возмущены неудобствами из-за марафона

"Непростительно долго ехала "скорая". На марафоне!!!!!" - возмущается в соцсети Threads Илзе, опубликовавшая фото с подписью, отметив тегами организаторов марафона и Службу неотложной медицинской помощи.

На подписи к фото читаем: "Пожалуйста, хотя бы на секунду задумайтесь о молодом парне, который упал у меня на глазах. Которому делали массаж и примерно 10 минут ждали "скорую". И еще столько же времени делали массаж сердца". Судя по подписи, это происшествие случилось на ул. Клуса.

Далее в комментариях Илзе добавила: "Массаж делали три врача-бегуна, иностранцы. И во время марафона это не есть хорошо. В любом случае улица Дунтес (где находится станция Неотложной медицинской помощи . - Ред.) находится вблизи улицы Клуса. Соглашусь с тем, что бегут до последнего..."

Что же ей пишут в ответ?

- А кого заботит? Марафон!!! Все бегут! "Скорой" тоже надо было! Это такой сарказм не к месту. Организация просто убойная. Рижская дума плюнула на всю Ригу.

- 10 минут - нормальное время для Службы неотложной медицинской помощи. НЕПРОСТИТЕЛЬНО, что на марафоне бегут МОЛОДЫЕ парни так, что им ПРИХОДИТСЯ ПАДАТЬ, а потом еще и НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА. В самом деле массировали 10+10? Эффективно, скорее, 10 минут.

- Могу сказать "спасибо" спорту за то, что у меня хорошее здоровье - я им не занимаюсь.

- По закону "скорая" должна приезжать в течение 20 минут, нельзя "скорую помощь" приставить к заднице каждому спортсмену. Каждый должен заранее тщательно оценить свои силы и, если что, суметь вовремя выйти.

- Не только факт, что на марафоне, но сравнительно недалеко от места происшествия база Неотложной медпомощи. Но пойми меня правильно - возможно, вокруг было несколько подобных случаев. Отсюда и эти "долгие" 10 минут.



- Улицы на время марафона закрыты. Проехать сквозь толпу людей, мимо машин, по дорогам с ограничениями само по себе занимает 10 минут. Шофер Неотложной медпомощи должен был всех с дороги столкнуть? Те, кто не работает водителем на оперативном медицинском транспорте, никогда этого не поймут.

- Правда в том, что молодой парень упал на бегу, но это не молния, которая попадает в одного из скольки-то-там, он бежал при наличии медицинской проблемы, проигнорировал свой пульс или любую другую вещь, которая укладывается в "удостоверяю, что я (может быть) здоров, чтобы бежать, но побегу, как в последний раз". 10 минут между вероятными другими случаями, чтобы добраться до места происшествия, не поранив кого-нибудь, и т.д., 10 минут - это норм, а не "непростительно долго".

- Здоровья парню!