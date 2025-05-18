Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник

В посте Трампа в его социальной сети Truth Social сказано, что его разговор с Путиным состоится в понедельник в 10:00. Глава Белого дома не уточнил, время какой из столиц он имеет в виду, но, вероятно, имеется в виду вашингтонское время. В Москве в 10:00 по Вашингтону будет пять часов вечера.

«Я поговорю по телефону с президентом России Владимиром Путиным, — написал Трамп. — Темой звонка будет прекращение „кровавой бани", которая приводит к гибели в среднем более чем 5 тыс. российских и украинских военных в неделю, а также торговля».

«После этого я буду говорить с президентом Украины Зеленским, а затем, вместе с президентом Зеленским, с различными членами НАТО», — продолжил Трамп.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, произойдет перемирие, и эта очень жестокая война, война, которая не должна была начаться, закончится», — сказано в посте Трампа.

В четверг, то есть еще до встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, Трамп заявил о перспективах мира в Украине: «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся».

Тем временем в субботу Министерство иностранных дел России сообщило, что глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Государственного департамента США Марко Рубио и обсудил результаты недавних российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД России, «Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России В. В. Путина о возобновлении стамбульских переговоров».

По данным российского внешнеполитического ведомства, Рубио «приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования».

Переговоры в Стамбуле: неприемлемые условия Москвы и несостоявшееся перемирие

Единственным конкретным результатом встречи в Стамбуле стала договоренность об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу».

По данным журналистов, во время встречи Россия выдвинула несколько неприемлемых для Украины условий прекращения огня, в том числе признание российской аннексии пяти украинских регионов.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что Москва потребовала от Киева следующего:

- Нейтральный статус Украины. На ее территории не должны находиться иностранные войска или оружие массового уничтожения;

- Отказ от требований военных репараций от России;

- Аннексированный Крым, а также регионы, которые частично оккупирует Москва, должны быть признаны российскими на международном уровне;

- Украина должна будет вывести войска с этих территорий.

Как отмечает Bloomberg, все эти требования противоречат условиям США.

Они также являются абсолютно неприемлемыми для Украины и ее европейских союзников.

Кроме того, несколько европейских чиновников рассказали изданию на условиях анонимности, что они «разочарованы и озадачены» постоянными увиливаниями Дональда Трампа по отношению к России.

Они ожидают от президента США решительных мер и надеются, что события этой недели продемонстрируют Трампу, что Москва несерьезно относится к переговорам.

Тем временем в субботу Госдеп США подтвердил, что Рубио поговорил с Лавровым, однако рассказал о содержании разговора несколько иначе, чем Москва.

В сообщении о звонке, опубликованном на сайте Госдепа США, сказано, что Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными и «передал сильный сигнал президента Трампа: США привержены достижению продолжительного конца российско-украинской войны».

«Лучший путь вперед описан в широком мирном плане, который предложили США, — пишет Госдеп США. — Госсекретарь подчеркнул призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и окончанию насилия».

Рубио: идет подготовка встречи Трампа и Путина

Украина настаивала, что для полноценных мирных переговоров Москва должна согласиться на 30-дневное перемирие, Россия это требование отвергла.

В четверг Владимир Зеленский прибыл в Турцию, ожидая там Владимира Путина, но российский президент прислал на переговоры делегацию чиновников относительно низкого ранга, которую украинский лидер назвал «бутафорской».

Зеленский был готов только на прямые переговоры с Путиным, но решил отправить украинскую делегацию на встречу с россиянами после того, как глава Белого дома Дональд Трамп потребовал принять приглашение президента России.

В субботу Рубио также заявил, что американская администрация продолжает работать над организацией встречи Трампа и Путина.

«В конечном счете одна из вещей, которые помогут выйти из этого тупика, вероятно, единственная вещь — это прямой разговор между президентом Трампом и Владимиром Путиным», — сказал Рубио в эфире телепрограммы CBS Face The Nation.

Рубио также спросили, идет ли уже подготовка к такой встрече.

«Мы, разумеется, сделали такое предложение, президент его уже сделал публично, — ответил глава Госдепа США. — Технические детали такой встречи потребуют некоторой работы. Могу сказать, что прямо сейчас все это планируется — с точки зрения выбора места и даты. Но президент хочет ее провести, провести так быстро, как будет возможно. Я думаю, что российская сторона также выразила желание сделать это. И сейчас вопрос только в том, чтобы всех свести вместе, решить, где и когда».

Украинские власти и их европейские союзники опасаются, что нынешние власти США отходят о принципа «ничего об Украине без Украины», согласно которому вопрос прекращения войны не может обсуждаться без участия украинской делегации.