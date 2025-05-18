Мерц: ЕС далек от разговоров о размещении войск в Украине

Европа далека от разговоров о размещении войск в Украине, поскольку все ее усилия в настоящее время сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России. Об этом в субботу, 17 мая, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) на совместной с премьер-министром Италии Джорджей Мелони пресс-конференции в Риме.

"Следующим шагом должно стать прояснение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут быть когда-нибудь необходимы для Украины", - цитирует канцлера ФРГ агентство Reuters.

По словам Мерца, в данный момент нет никаких предпосылок для обсуждения возможной отправки европейских войск в Украину, главы стран ЕС "далеки от этого". "Мы хотим, чтобы прекратилось оружие, прекратились убийства... Это те вопросы, которые мы сейчас решаем, и никакие другие", - заявил немецкий политик.

Мерц скептично отнесся к результатам переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Канцлер ФРГ ранее назвал прошедшие 16 мая в Турции переговоры РФ и Украины "первым очень маленьким, но позитивным сигналом". Но, выступая в Риме, Мерц отметил, что встреча прошла "ниже ожиданий", несмотря на "крайне конструктивную позицию переговорщиков Украины".

По данным агентства Bloomberg, Москва вновь выдвинула в Стамбуле ультимативные и нереалистичные требования к Киеву. Среди них - признание захваченных территорий Украины на международном уровне, вывод украинских войск с подконтрольных им территорий на востоке страны и отказ от требования репараций за ведение полномасштабной войны.

На фоне этого европейские лидеры обсудили возможные дальнейшие действия в отношении РФ. Сообщается, что ЕС уже приступил к разработке 18-го пакета санкций, хотя предшествующий ему пакет официально должен быть принят лишь 20 мая.

Мерц приехал в Рим на интронизацию папы римского Льва XIV

18 мая в Риме пройдет церемония возведения на кафедру католической церкви нового понтифика - Льва XIV. Для Мерца поездка в Италию на церемонию стала одной из первых зарубежных поездок в должности канцлера ФРГ.

Ожидается, что интронизацию нового папы римского, который сменил скончавшегося в апреле Франциска, посетят высокопоставленные представители ряда западных стран.

По данным СМИ, в Рим на церемонию также приедет руководство Украины - президент страны Владимир Зеленский вместе с первой леди, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Reuters писал, что Зеленский намерен провести неформальные встречи с рядом мировых лидеров в кулуарах мероприятия. Ранее президент Украины пригласил нового понтифика посетить страну.