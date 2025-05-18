Группа Tautumeitas заняла 13-е место на «Евровидении»

Зрители и жюри признали победителем представителя Австрии JJ с песней Wasted Love.
На втором месте - Юваль Рафаэль (Израиль), исполнившая песню New Day Will Rise, на третьем - эстонский исполнитель Томми Кэш, выступивший с песней Espresso Macchiato.
Этно-поп-группа Tautumeitas завоевала право участвовать в "Евровидении", победив в песенном конкурсе Supernova, организованном Латвийским телевидением, где девушки исполнили песню Bur man laimi.
Нынешний состав группы Tautumeitas: Аснате и Аурелия Ранцане, Габриэла Звайгзните, Аннемария Мойсея, Лаура Лиците и Кате Слишане.