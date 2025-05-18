Группа Tautumeitas заняла 13-е место на «Евровидении»

Жителей столицы и гостей города заранее предупреждали о том, что будут ограничения движения в связи с ежегодным марафоном, да и без того понятно, что в дни таких мероприятий в центр Риги без крайней необходимости лучше не являться. Тем не менее множество людей жалуется на то, что из-за опоздания общественного транспорта опоздали на работу или не смогли куда-то еще добраться вовремя. Но это все же не настолько чревато последствиями, как случай, о котором пойдет речь ниже.