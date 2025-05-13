«Я узнала, что какой-то молодой парень прыгнул в Даугаву, вроде бы искупаться. Он хотел пойти домой, но полиция тут же его остановила и сказала, что домой он не пойдёт — поедет с ними», — рассказала взволнованная мать.

В ходе разговора выясняется, что «парень» — мужчина почти 30 лет — в тёплое воскресенье на Пасху решил искупаться, прыгнув в Даугаву с Каменного моста… прямо в одежде. Причём сделал он это в нетрезвом состоянии.

К счастью, житель Курземе самостоятельно выбрался на берег. Промокшего до нитки, у подножия моста его уже ждал целый отряд экстренных служб. Впрочем, не для того, чтобы встретить с овациями, а чтобы оказать первую помощь.

После того как медики Службы неотложной медицинской помощи выполнили свою работу, за дело взялся наряд муниципальной полиции.

«Они запихнули его в машину, увезли в участок и посадили, кажется, это называется изолятор, на 12 часов. Дорогие люди, он же был полностью мокрым! Я спрашиваю его: “Ты хоть...?” — “Нет! Я весь этот срок так мокрый и просидел". Серьёзно! В какой стране мы живём?!» — возмущается мать.

В свою очередь руководитель Курземского управления Рижской муниципальной полиции Эдгар Бенсонс-Букшс пояснил, что на месте происшествия были задействованы силы сразу нескольких служб — две бригады муниципальной полиции, Государственная полиция, спасатели и медики.

«Медики осмотрели мужчину, опросили и пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Однако человек попытался покинуть место происшествия, и в этой связи был задержан — существовал риск, что он может навредить себе», — отметил Бенсонс-Букшс.

Он подчеркнул, что задержание длилось около двух часов, а не 12, как утверждает мать. За прыжок в Даугаву с моста мужчине был выписан административный штраф в размере 350 евро. Полицейский также признал: у службы, к сожалению, нет в наличии пледов или одеял, чтобы помочь замерзшим.