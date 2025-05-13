«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Об этом в своём аккаунте в «X» (бывший Twitter) сообщила журналистка Инга Спринге, вызвав обсуждение происхождения, смысла и возможных целей такого призыва:

"В Резекне на дверях домов появились такие листовки. Еще кто-то их заметил? Спасибо", - написала она, приложив фото с такой листовкой.

В комментариях пользователи социальной сети отвечают:

— Да, только что шёл — наклеены и на фонарных столбах.

— Вау, вот это действительно важно. Границы откроют, потому что мы соседи, и нам нужны ресурсы и сырьё, чтобы не обанкротиться.

— Так она и так уже открыта 35 лет. Бессмысленная листовка, все, кто хочет — проходят.

— Судя по количеству беженцев в Риге, границы давно уже открыты!

Нужно отметить, что правоохранительные органы уже в курсе подозрительных листовок. В частности, представители Госполиции сообщили, что уже получили сигналы о них.