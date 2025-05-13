Из проекта постановления следует, что в интересах государственной обороны и безопасности, достижения целей потенциала НАТО, а также военной поддержки Украины Кабмин с 2026 года планирует продвижение к увеличению расходов до 5% от размера внутреннего валового продукта (ВВП).

В качестве возможных источников финансирования дополнительных расходов предполагается установить увеличение дефицита бюджета общего правительства, которое в период 2025-2028 годов осуществляется в соответствии с положениями национальной клаузулы об исключении. С 2029 года увеличение дефицита осуществляется на 0,5% ВВП за счет сокращения минимально планируемого структурного баланса бюджета общего правительства, установленного законом о фискальной дисциплине.

Кроме того, предполагается, что госкомпании пересмотрят свои планы доходов на ближайшие три года и до 2 июня 2025 года представят Государственной канцелярии предложения к докладу о возможных источниках увеличения доходов, предварительно согласовав их с держателем долей капитала.

В качестве возможного источника упоминается и финансирование публично-частного партнерства (ПЧП) на инвестиции Минобороны. Планируется, что Минобороны совместно с Министерством финансов к июлю подготовит список потенциальных проектов ПЧП в приоритетной последовательности.

Кроме того, планируется с 2029 года получить финансовые ресурсы за счет повышения эффективности функций публичного сектора, в том числе за счет изменения политики, структурных реформ, пересмотра и сокращения расходов в органах сектора общего правительства. Концептуально поддерживается использование фондов Европейского союза (ЕС) для нужд обороны и безопасности страны.

В качестве одной из мер по снижению валового государственного долга до 2029 года планируется отчуждение в ходе процедуры публичного предложения миноритарных долей госкомпаний, составляющих не менее 10%, в том числе в отношении тех коммерческих госкомпаний, для которых в соответствии с нормативным регулированием установлен запрет на приватизацию. Минфин до конца июня намерен представить Кабмину предложения дальнейших действий по реализации этой задачи, в том числе касающиеся внесения изменений в нормативные акты об отмене запрета на приватизацию.

Проект постановления правительства также предполагает установить, что увеличение финансирования обороны осуществляется таким образом, чтобы долг общего правительства не превысил 55% ВВП.

Минобороны совместно с Минфином и Министерством внутренних дел (МВД) к августу должен будет представить на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании Фонда обороны и безопасности.

Проект постановления правительства предусматривает, что Государственная казна совместно с Минобороны, привлекая по мере необходимости другие государственные органы, подготовит договоры государственного займа, использование которых связано со сферой государственной обороны.

Проект постановления правительства предусматривает разрешить Минобороны с июля увеличить численность военнослужащих профессиональной службы на 500 военнослужащих, а также провести повышение эффективности публичного сектора и сокращение общих правительственных расходов на сумму не менее 450 млн евро в 2026-2028 годах, в том числе в 2026 году на сумму не менее 150 млн евро.

Повторив ранее неоднократно озвученную информацию, министр обороны Андрис Спрудс после заседания правительства отметил, что планируемое финансирование будет направлено на наращение потенциала НАТО, например, покупку систем противовоздушной обороны и артиллерии, закупку боеприпасов, а также развитие систем дронов и противодронных систем.

Фонд обороны и безопасности обеспечит ответственность и прозрачность в использовании предусмотренных средств, пообещал Спрудс.

Премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительства заявила, что Минфину придется начать переговоры с другими министерствами о том, где найти дополнительные средства, чтобы государство могло достичь 5% от ВВП в тратах на оборону.

"Сегодня, приняв концептуальное решение о продвижении начиная с 2026 года к 5% от ВВП для нашей обороны и безопасности, в том числе для укрепления потенциала и безопасности НАТО, правительство фактически в очередной раз подтвердило, что для него важна безопасность нашего населения", - сказала Силиня.

Она рассказала, что средства, которые удастся получить в результате сокращения бюрократии, можно было бы направить не только на безопасность, но и на другие приоритеты правительства - образование и поддержку семей.

"Прежде всего мы пересмотрим существующие расходы министерств, а также можно будет принять решение об увеличении дефицита [госбюджета]. Если этого будет недостаточно для достижения этих 5%, то мы будем искать возможность, как увеличить доходы", - сказала Силиня.

При этом премьер подчеркнула, что процесс разработки госбюджета еще не начался, поэтому детальные решения ожидаются позже.