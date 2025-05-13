Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

"В ближайшие дни мы войдем в Газу со всей силой, чтобы завершить операцию и разгромить ХАМАС", - заявил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Не будет ситуации, в которой мы остановим войну. Временное перемирие возможно [для обеспечения освобождения заложников], но мы пойдем до конца", - добавил глава еврейского государства.

Нетаньяху также упомянул о возможном переселении части населения Газы в другие страны. Это предложение было выдвинуто в начале года президентом США Дональдом Трампом и решительно отвергнуто арабскими странами и значительной частью международного сообщества.

"Мы создали администрацию, которая позволит им уехать, но проблема с нашей стороны сводится только к одному: нам нужны страны, готовые принять их. Именно над этим мы сейчас и работаем", - сказал Нетаньяху.

"Если мы предложим им возможность уехать, я могу сказать, что более 50% уедут, и я думаю, что гораздо больше. Но ХАМАС там (в секторе Газа) больше не будет", - добавил он.

Ранее в этом месяце Израиль утвердил план захвата всего сектора Газа и его бессрочной оккупации после того, как 18 марта возобновил военные действия в анклаве после двухмесячного перемирия.