-Доброго дня, тут пост не про глупость, не про несправедливость, а про ситуацию...

4 мая, подьехал к Рими Грамздас. Сижу в машине, мимо проезжает Ситипарк машина и едет дальше, причем я только подьехал, думал пойду в магазин, но потом - не выходя из машины поехал дальше....

Что вы думаете, 10го мая приходит извещение о штрафе в 35 Евро.....

Вопрос такой - кто то бывал в похожей ситуации? Как составлять апеляцию? На тему - что машина не была оставлена на стоянку, а именно остановку? Протокола и никакой квитанции на стекле не было, Ситипарк просто проехал мимо, видимо зафоткал и вот 35 Евро.

Комментаторы живо откликнулись:

-У меня покруче ситуация была. Ехал мимо центрального базара и машина заглохла(вечер был,19:20 или типа того). Пока машина катилась, свернул на ригас сатиксме парковку, чтоб не стоять посреди проезжкй части ,вызвонил друга, тот подъехал, начали смотреть, что, да как, высадили аккумулятор, начали прикуривать, время 19:45 уже где-то, парковка вся пустая полностью, выбегает гиена с фотиком и начинает фоткать, говоря, что 5 минут у меря есть или штраф. Я говорю, ты не видишь, машина не заводится, парковка пустая, через 10 минут она бесплатная станет, но гиене пофиг, бормочет свое. Видит же, стоит машина с открытым капотом, подключенная крокодилами ко второй машине. Жаль, не пришла мысль в голову это заснять и по соц.сетям раскидать Если б я остановился на проезжей части, полиция бы не стала меня штрафовать за то что стою, где нельзя, а гиена хотела.

-Ставлю машину всегда у Лидл, проще чуток пройтись чем иметь такой геморрой

-Здравствуйте!

1. Уточните правила пользования парковки.

2. Если в правилах указано: стоянка, то у проверяющего органа должно быть минимум 2 фотографии и они должны быть минимум с разницей в 5 минут. Так как именно это время законодательно и отличает стоянку от остановки.

После по факту, на адрес указанный в квитанции и пишите оспаривание.

-Если б вы вышли зарегистрировали машину, проблем бы, не было. На фото не видно что горят какие-нибудь огни, сложно будет доказать что вы не припаркованы.

-Надо больше подробностей. Сколько точно вы сидели в машине- 1 минуту , 3 минуты 5 минут… а то получается так , что приезжаем к магазину , паркуемся и немедленно получаем «штраф», так как их машина может кататься там теоретически нон-стоп.

-Напишите им мэйл с объяснением и раскаянием, они могут снизить штраф. Мне 3 раза шли на встречу в разных ситуациях. Главное по человечески написать, без наездов.

-Было тоже самое , приехал пошел регистрировать машину , все было нормально . Потом через время пришел штраф , хотел оспорить , но сказали, что в такой день машину не регистрировал А по времени машина сфоткали именно тогда ,когда приехал

-Немного не в эту тему, но когда регистрируете, смотрите внимательно. Я в Моbily оплатила стоянку, прихожу - квитанция на стекле. Оказывается я ввела в номере вместе ноль букву O. Контролёр тоже конечно молодец...

-Читайте правила пользования парковок! Там все прописано!