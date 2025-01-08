В этом суть русификации: Ланга набросилась на Вайкуле за желание певицы петь на русском в Украине

"Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия – мы все знали русский язык, нас заставляли. У нас есть возможность общения. Как говорят, Бог нас наказал, когда лишил одного языка. Выходит так, что сейчас нам нужен этот язык для общения. Ничего личного", – объяснила певица и добавила, что это был "единственный плюс" СССР.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, поэтесса Лиана Ланга на своей странице в Твиттере/X тут же отреагировала на слова Вайкуле.

Pārkrievotie, neatkarīgi no tautības, apkārtējiem vienmēr uzbāzīsies ar krievijas valsts valodu, - tā ir rusifikācijas būtība! Šajā gadījumā uzbāzīsies ar ukraiņu slepkavu valodu!#AtkrieviskoLatviju pic.twitter.com/r8wsZVpMuS — Liāna Langa (@liana_langa) January 6, 2025

"Русифицированные, независимо от их национальности, всегда будут навязывать русский язык для травли других - в этом суть русификации! В данном случае они будут насаждать язык убийц украинцев!", - написала она под новостью о решении Вайкуле.

"Русский не видит себя в зеркале. Прямо как вампир... Наблюдая все эти примеры, пазл складывается, начиная с моего детства, когда я переживал развал СССР, и заканчивая сегодняшним днем, аккуратно шаг за шагом «хорошие» и плохие русские, все подходят к этому одинаково, одни имея такой умысел, другие потому что не понимают/не видят себя в зеркале", - отметили в комментарии.

"Я видел это интервью вчера. Она даже не исключает, что снова выступать в , и вообще это круто - знать русский и говорить на русском с иностранцами. Проведенные в годы сделали Лайму «нашей» Лаймой. Только «по-русски» в ее инсте, нельзя же так терять русских слушателей, если что", - отмечали подписчики Ланги.