В этом суть русификации: Ланга набросилась на Вайкуле за желание певицы петь на русском в Украине

"Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия – мы все знали русский язык, нас заставляли. У нас есть возможность общения. Как говорят, Бог нас наказал, когда лишил одного языка. Выходит так, что сейчас нам нужен этот язык для общения. Ничего личного", – объяснила певица и добавила, что это был "единственный плюс" СССР.
Идейная вдохновительница движения дерусификации, поэтесса Лиана Ланга на своей странице в Твиттере/X тут же отреагировала на слова Вайкуле.
Pārkrievotie, neatkarīgi no tautības, apkārtējiem vienmēr uzbāzīsies ar krievijas valsts valodu, - tā ir rusifikācijas būtība! Šajā gadījumā uzbāzīsies ar ukraiņu slepkavu valodu!#AtkrieviskoLatviju pic.twitter.com/r8wsZVpMuS— Liāna Langa (@liana_langa) January 6, 2025
"Русифицированные, независимо от их национальности, всегда будут навязывать русский язык для травли других - в этом суть русификации! В данном случае они будут насаждать язык убийц украинцев!", - написала она под новостью о решении Вайкуле.
"Русский не видит себя в зеркале. Прямо как вампир... Наблюдая все эти примеры, пазл складывается, начиная с моего детства, когда я переживал развал СССР, и заканчивая сегодняшним днем, аккуратно шаг за шагом «хорошие» и плохие русские, все подходят к этому одинаково, одни имея такой умысел, другие потому что не понимают/не видят себя в зеркале", - отметили в комментарии.
"Я видел это интервью вчера. Она даже не исключает, что снова выступать в , и вообще это круто - знать русский и говорить на русском с иностранцами. Проведенные в годы сделали Лайму «нашей» Лаймой. Только «по-русски» в ее инсте, нельзя же так терять русских слушателей, если что", - отмечали подписчики Ланги.
Vakar redzēju šo interviju. Viņa pat neizslēdz iespēju atkal uzstāties, un vispār esot forši zināt krievu val. un tajā sarunāties ar cittautiešiem. pavadītie gadi Laimu padarījuši par “naša” Laima. Savā instā tikai “porusski”, nevar tak zaudēt krievu klausītājus, ja nu kas.— vv (@RustCohleCircle) January 6, 2025