В этом году количество дней нетрудоспособности работающих сократилось на треть

Кривая заболеваемости в Латвии из года в год, за редкими исключениями, выглядит очень похоже. Выраженный подъем в январе, стабильный спад к концу весны, провал летом и рост с сентября. Однако 2025 год явно отличается от предыдущих лет. Он начался относительно благополучно, при этом в период новогодних праздников по данным облачного хранилища бухгалтерской системы Jumis был зарегистрирован спад количества выданных больничных листов. Это частично можно объяснить большим количеством выходных дней. Заболевшие, возможно, не заявляли о болезни, так как на работу все равно не нужно было идти.

Количество случаев заболевания немного увеличилось в феврале, но в марте резко сократилось. Ни в один из периодов этого года количество выданных больничных листов даже не приблизилось к показателям предыдущих двух лет, почти неизменно сохраняя разницу в 30-40%. Интересно, что кривая этого года почти идентично повторяет тенденции предыдущего, в то время как 2023 год начался с очень большого количества больничных листов, за которым последовало резкое падение в конце января и затем умеренное до осени.

«Если в корпоративной среде Латвии лето традиционно является временем отпусков, то в месяцы около нового года заболеваемость сотрудников, к сожалению, является неотъемлемой частью рабочей среды. С этим нужно считаться и это нужно учитывать при планировании распределения работы. Используя современную бухгалтерскую компьютерную программу, специалисты по персоналу могут получить углубленное представление о динамике дней нетрудоспособности. Анализируя историю заболеваемости сотрудников, можно прогнозировать, с каким длительным отсутствием считаться и в какие месяцы осторожнее устанавливать сроки завершения проектов. Это убережет от ненужного стресса и снизит риск выгорания здоровых сотрудников», — поясняет руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Данные о больничных листах освещают еще одну интересную тенденцию. Преобладающая продолжительность лечения — 9 дней. Это самый длительный период болезни, который оплачивает работодатель, так как с 10-го дня болезни расходы ложатся на государственный бюджет. 9-дневные больничные листы выдавались в среднем в четыре раза чаще, чем следующий по популярности период — 5 дней. В целом чаще всего выдаются больничные листы продолжительностью от 3 до 9 дней. В случае более серьезных заболеваний лечение длится 14 дней, а более короткие и более длительные периоды выздоровления используются крайне редко.