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«Я не верю, что Путин решится на это»: Каллас о переговорах России и Украины в Стамбуле

© LETA 13 мая, 2025 19:00

Мир 0 комментариев

Глава российского режима Владимир Путин, скорее всего, не решится на этой неделе встретиться в Стамбуле с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказала во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Намеченная на четверг встреча стала бы первым этапом прямых переговоров между Россией и Украиной с первых месяцев агрессивной войны Москвы в 2022 году.

Переговоры предложил провести сам Путин, когда отказался от безусловного перемирия, которого потребовали Украина и западные союзники. Зеленский на это призвал лидера Кремля лично принять участие в переговорах, заявив, что ждет его в Стамбуле.

Москва не ответила на приглашение.

«Я считаю, что будет хорошо, если они сядут за стол», - сказала Каллас на прошедшей в Копенгагене конференции на тему демократии.

«Но я не верю, что Путин решится на это», - добавила она.

«Прошло более двух месяцев с тех пор, когда Украина согласилась на безусловное перемирие, - отметила Каллас. - Россия явно играет в игры, пытается выиграть время, надеется, что время на ее стороне. Мы не видели с их стороны никаких положительных усилий или сигналов».

По словам украинской стороны, отказ Путина был бы четким знаком, что Москва не относится серьезно к мирным усилиям.

«Если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет окончательный знак, что Россия не хочет прекращать эту войну, что Россия не хочет и не готова вести переговоры», - сказал в заявлении глава канцелярии Зеленского Андрей Ермак.

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